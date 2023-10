Bestial broncazo en la Asamblea con Mónica García y los suyos pataleando cuando Ayuso les llama «¡antisemitas!»

No hay jueves sin sopapeo a Mónica García.

Pero lo del pleno de este 19 de octubre de 2023 en la Asamblea de Madrid derivó en un broncazo monumental en el que hasta el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, tuvo que intervenir para reconvenir a algunos diputados de Más Madrid que montaron una auténtica escandalera.

La política populista, parapetándose en una pregunta que ya se ha contestado en otras ocasiones como es la atención que reciben las personas mayores en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, fue a meterse en el avispero de Gaza.

Y es que era demasiado tentador el conflicto entre Hamás e Israel como para que Mónica García no chapotease en el mismo y acabase provocando una bronca subida de decibelios.

La de Más Madrid, junto a su grupo parlamentario, acabó por acusar al PP de no condenar lo que ella entiende que es un genocidio de Israel contra Palestina:

Lo más grave de todo es que mientras usted iba de gala en gala y de cóctel en cóctel en Nueva York , al resto del mundo se nos helaba la sangre por un genocidio anunciado y programado en streaming para el que usted no ha tenido ni una palabra de rechazo o de condena. Dos millones de personas condenadas a la ley salvaje del ojo por ojo, hospitales y escuelas bombardeados, un niño asesinado cada 15 minutos y usted callada y de gira por América . No espero que hoy tenga la humanidad ni los principios básicos mínimos para ponerse del lado de los Derechos Humanos , pero al menos sí que le pido hoy que ejerza de presidenta de la Comunidad de Madrid y que nos hable de su gestión en las residencias de mayores.

Ante eso, Ayuso no se cortó y recordó que los partidos de la izquierda más extrema se han dedicado a tirar contra Israel y a buscar justificaciones para no condenar las barbaridades cometidas por los terroristas de Hamás:

Yo he estado personalmente en los kibuzts viendo como los palestinos eran contratados por los israelíes y cuando volvían a sus casas tenían que callar por medio a Hamás por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras que el terrorismo de Hamás buscaba todo lo contrario. Le animo a ser, por una vez, que deje de ser la única que no acude a los actos en homenaje al proholocausto en esta Asamblea porque empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita.

Le animo a salir de El Retiro e irse un rato a la franja de Gaza con su compañera Antonelli un mes. Es más, no le voy a decir un mes porque no voy a ser tan cruel, váyase 15 días y vea cómo es la vida real en manos de Hamás. Póngase usted de parte de las democracias liberales.