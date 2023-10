La chapa indepe de Aragonés se lleva una lluvia de golpes de los barones del PP

Carlos Mazón le metió un ‘zasca’ ejemplar al indepe Pere Aragonès.

Durante la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, el presidente de la Generalidad de Cataluña aseguró durante su intervención que “la amnistía es el punto de partida que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político, que vote sobre la independencia”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, fue el primero en lamentar que “nadie del Gobierno” esté en el Senado defendiendo “la igualdad entre españoles”.

“He venido a defender algo que me parece fundamental. A defender la igualdad entre los españoles, incluido Cataluña. Qué lástima que nadie del Gobierno de España haya venido a defender exactamente lo mismo”, precisó.

Y finalmente, le remató: “La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia. Un retroceso de la credibilidad de nuestras instituciones democráticas y un retroceso en la igualdad entre los españoles. Conceder la amnistía a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución sería mucho más que un indulto. No sería perdonarlos, sería pedirles perdón”.

Sin embargo, la respuesta más contundente llegó por parte de Mazón.

El presidente de la Generalidad Valenciana tildó de «ensoñación, dislate e insulto» la intervención de su homólogo catalán. Y añadió: “La lógica con la que el tripartito de PSOE, Compromis y Podemos explicaba cómo ser buen valenciano, es la misma que ha mostrado el señor Aragonès en su intervención a la hora de explicar a los españoles lo que ha de ser España. Es la lógica de la imposición y de la exclusión”.

Mazón también reivindicó la igualdad entre los ciudadanos de distintos territorios: “Sin igualdad, el interés común es una expresión vacía de sentido. El progreso de todos, una ficción y la democracia, un espejismo”.

“El independentismo tendrá su amnistía y Sánchez tendrá su investidura. No sabemos qué Gobierno tendrá España”, sentenció.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, indicó: “Yo no me resigno, y las mujeres y los hombres del PP no nos cansamos, ni nos rendimos, ni nos resignamos. España está atravesando un momento crítico, pero es un gran país”, que ha acusado al “auge del populismo” y al “inexplicable seguidismo socialista” de las dificultades que, según ella, está atravesando España.

Guardiola ha acusado al Gobierno de “corromper el imperio de la ley” y de atacar al poder judicial. “Yo, desde luego, me rebelo”, ha añadido.

“Nosotros vamos a trabajar como las hormigas. El PP gobierna en 3.200 municipios, en 30 capitales de provincia, en 11 comunidades autónomas. El PP tiene un apoyo en los territorios que nos convierte en la resistencia”, ha añadido. “Si Puigdemont eleva su pulgar, al final Pedro Sánchez se convierte en el presidente de este país. ¿Cuánto puede durar un Gobierno así? ¿Dos años, quizá?”, se ha preguntado.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, denunció que: “Otorgar privilegios a delincuentes, dejar sin efecto resoluciones judiciales, desautorizar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al Rey atenta contra una sociedad de ciudadanos libres e iguales en derechos y libertades”, en referencia a la posible ley de amnistía que negocian el PSOE y Sumar con los partidos independentistas catalanes para beneficiar a los encausados en el procés.

López Miras ha calificado de “inconstitucional” la posible amnistía. “Y lo que es peor, estamos siendo testigos de un proceso que nos conduce a un cambio de régimen por la puerta de atrás”, ha denunciado, a pesar de que cualquier reforma constitucional tiene que estar avalada por una mayoría cualificada del Parlamento.

Este y otros asuntos de interés nacional serán tratados en La Segunda Dosis de este 19 de octubre de 2023 con Alfonso Rojo y con la tertulia de José María Sánchez, Carlos Cuesta y Erik Encinas.