El pluriempleado Lobato (PSOE) monta un numerito infame y el sopapo que recibe de Ayuso es brutal: «¿Vas a amnistiar también a…?»

El desempleo juvenil.

El supuesto interés del socialista Juan Lobato en este pleno del 2 de noviembre de 2023 era saber la opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la tasa de paro en el sector de los jóvenes.

Sin embargo, más que el tema de la inserción laboral, lo que al socialista le interesó más fue afear a la dirigente madrileña que siempre acudiese a los plenos de la Asamblea a hablar de cualquier cosa menos de las preguntas que la oposición le formula semanalmente.

Y claro, el hecho de que Lobato se arrogase para el PSOE poco menos que la génesis de la democracia, hizo que Ayuso le diera un repaso en toda regla y, de paso, que dejase hundido en la miseria al parlamentario:

Ya que Lobato se puso tan estupendo a la hora de hablar de empleo juvenil, Isabel Díaz Ayuso aprovechó para recordarle datos esenciales sobre la política llevada a cabo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez:

Igualmente, la mandataria de la Puerta del Sol criticó duramente no solo la desmemoria de su oponente, sino que también estuviera más a la caza de cargos que a preocuparse de proponer soluciones a los problemas de los madrileños:

Su problema, señoría, es que está ostentando demasiados cargos y no dedica todos sus esfuerzos a Madrid. En 2017 decía usted en una entrevista que si era elegido secretario general de los socialistas madrileños dejaría el escaño. Ahora no solo no lo deja, sino que tiene un puesto más, el de senador. Eso le nubla y por eso olvida lo que usted dijo hace un año en una entrevista, que los partidos nacionalistas son insaciables, representan solo al 4% de la población y, por tanto, no pueden decidir el futuro de todos. Los movimientios independentistas no ayudan ni a España ni a Cataluña.