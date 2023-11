Isabel Díaz Ayuso le hace comerse letra por letra a Juan Lobato su enésima monserga

Juan Lobato volvió a llevarse el enésimo revolcón por parte de Isabel Díaz Ayuso.

El socialista quiso presumir del recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo sustentado en partidos golpistas y filoetarras y de paso acusar a Isabel Díaz Ayuso y su gabinete de amordazar Telemadrid para sus propios intereses.

La presidenta del Ejecutivo de la Puerta del Sol, amén de denunciar el derroche emprendido por Pedro Sánchez, también le quiso recordar a Lobato que mientras todas las ruedas de prensa dadas por el Gobierno madrileño admiten preguntas, desde Moncloa no solo se censuran las mismas, sino que a veces ni tan siquiera se admiten.

Lobato, como suele ser habitual, se parapetó en una pregunta genérica, la política comunicativa que tenía prevista la Comunidad de Madrid.

Ahí ya recibió el primer repaso de la jefa del gabinete madrileño:

El portavoz socialista, bastante quemado por la primera respuesta, quiso ir a por lana:

Usted hace política ‘fake’, señora Ayuso. Ha montado todo un decorado de cartón piedra para su fiesta y es una pena porque en Madrid hay muchas cosas que hacer. Yo no voy a callar mientras usted habla de libertad y amordaza Telemadrid. Usted piensa que quien paga manda. Pues eso en democracia y en una televisión pública es una vergüenza. O cuando habla de dictadura en España y aquí lo que hace es esconder bajo su sillón al Órgano de Transparencia o nombrar al presidente del Tribunal de Cuentas y darle poder absoluto incluso para vetar a quien quiera investigarla a usted. No me voy a callar ante su rodillo.