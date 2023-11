El viral discurso contra la amnistía de una diputada del PP en la Asamblea de Madrid deja turulato a Juan Lobato (PSOE)

Son ocho minutazos.

Pero conviene verlos porque es prácticamente imposible hallar un resumen mejor de lo que está suponiendo para España la bajada de pantalones de Pedro Sánchez con los independentistas.

La diputada popular Alma María Ezcurra Almansa en la Asamblea de Madrid protagonizó una intervención en el pleno que es digna de pasar a los anales de la historia parlamentaria.

La política del partido de Isabel Díaz Ayuso le metió un soberbio estacazo al socialista Juan Lobato al que consideró un político con ciertos principios, pero que no había sabido estar a la altura de las circunstancias:

Me tienen que creer si les digo que hoy siento una enorme tristeza porque yo tenía fe en el PSOE porque creo que es un partido con una enorme tradición democrática y además tengo que reconocerle, señor Lobato, que le tengo mucha fe y me parece un digno rival político. Creo que es una buena persona y yo confiaba que usted tendría la oportunidad de hacer algo en conciencia y lo haría. Pero no lo ha hecho y por eso creo que en el pecado lleva la penitencia porque a usted y a todo su grupo parlamentario solo les recordará la Historia por su complicidad y por su cobardía.