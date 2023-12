¿Tiene dos minutos? No se pierda el grandioso troleo de un diputado del PP a Juan Lobato (PSOE)

La intervención es digna de ver.

Ignacio Catalá, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, troleó de lo lindo al socialista Juan Lobato a cuenta del maltrato que el Gobierno Sánchez está teniendo con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El nuevo episodio, que no será el último, vino a cuenta de los incidentes que en pocos días ha habido con la red de Cercanías, con dos descarrilamientos entre las estaciones de Atocha y de Recoletos.

El parlamentario popular aprovechó una pregunta al consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, sobre la inversión hecha en las diferentes infraestructuras, para soltarle una buena filípica al portavoz del PSOE:

El parlamentario del Grupo Popular en el hemiciclo madrileño fue a saco con las propuestas que, a su juicio, debería de traer también el PSOE:

Y, señor Lobato, me ha gustado mucho su intervención. Si la ha escrito usted, enhorabuena y si se la han escrito, felicite a quien se la he escrito. Ha venido usted con muchas propuestas, pero me propongo decirle que puede ampliar esa lista de propuestas como, por ejemplo, las inversiones en Cercanías, que no se expolie el Museo del Prado, que se repartan equitativamente los Fondos Europeos, que se limpie el cauce de los ríos de Madrid, que se modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas sin perjudicar a Madrid, que se convoquen nuevas plazas de médicos, que se mejoren los cuarteles de la Guardia Civil, que no se lleven organismos públicos de la Administración General del Estado en Madrid, que el delegado del Gobierno en Madrid actúe con elegancia en los actos públicos y, de paso, que actúe con elegancia el ministro de Transportes.