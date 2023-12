Alfonso Serrano apuntilla en una soberbia intervención al inoperante Óscar Puente: «Está a un tuit de descarrilar»

Lo va a pasar mal Óscar Puente.

El ministro socialista de Transportes aún no debe ser consciente de la que le espera en las sesiones de control al Gobierno tanto en el Congreso como en el Senado.

En el pleno en la Cámara Alta del 12 de diciembre de 2023, Alfonso Serrano, del PP, le dio una buena tunda al exalcalde de Valladolid a cuenta del desaguisado en el servicio de Cercanías en Madrid:

Le recordó al ministro que Madrid nunca ha sido una región problemática a la hora de exigir lo que es suyo:

Es cierto que en Madrid no cortamos vías férreas ni okupamos un aeropuerto para reivindicar un mayor autogobierno. En nuestra región no hay causas abiertas por terrorismo callejero contra socios suyos, ni tampoco en Madrid hay nadie a quien podamos asimilar con Charles Manson, con el que usted encontró parecido con Puigdemont, un golpista prófugo de la justicia ante el que hoy se arrodillan. En definitiva, es cierto, que usted no ha necesitado el apoyo de los madrileños para ser ministro, pero sí el de Bildu, el de Junts o el de ERC.