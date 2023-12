Ayuso arrolla a Lobato (PSOE) con las incidencias en los Cercanías y manda otro mensaje al bulldog Puente

Fue a por lana y salió trasquilado.

Juan Lobato, portavoz del PSOE, fue al pleno en la Asamblea de Madrid con los deberes hechos por parte de sus superiores.

El líder de los socialistas trató de embarrar el terreno de juego como ya lo hiciera Óscar Puente, el ministro de Transportes, acusando a Isabel Díaz Ayuso de tirar las viviendas de los madrileños con las obras del Metro.

Al mismo tiempo, también reclamó que se preocupase de sus competencias y que dejara de incordiar con el tema de los Cercanías:

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue demoledora.

Comenzó por dar todas las mejoras que su administración autonómica está haciendo en materia de transportes, amén de los proyectos previstos para los próximos años, y le rebatió sus acusaciones en torno a las obras en el Metro:

Señoría yo no he construido un solo kilómetro del Metro para tirar nada de nadie, todo lo contrario. Estoy poniendo todo lo que me permite el límite legal para ayudar a las personas afectadas por la línea de San Fernando de Henares que, como bien sabe, es una situación que yo no he provocado.