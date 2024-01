Patxi López pierde los papeles tras ser preguntado por ETA en el Congreso: “Estoy bastante harto”

Patxi López perdió los papeles en el Congreso de los Diputados.

Durante la comparecencia ante la prensa, el portavoz del PSOE en el Congreso ‘estalló’ contra un periodista que le preguntó cómo explicaba que su partido político rechazase la declaración contra los atentados de ETA en Navarra. Unas duras palabras ya que el propio López llevó el féretro de Isaías Carrasco.

El socialista saltó al instante: “No te iba a contestar, pero voy a contestar porque estoy bastante harto de este asunto”. Aunque el comunicador no entendía de qué estaba harto, Paxti López le cortó en seco: “Si me dejas explicar…porque tú ya has preguntado”, gritó.

Tras tildar de ‘maleducado’ al periodista por interrumpirle, el portavoz del PSOE indicó que:

“Estoy harto de que se pasee por aquí el fantasma de ETA cuando ya no se sabe cómo atacar a los socialistas. Porque ETA desapareció afortunadamente de nuestras vidas hace ya 12 años y quien blanquea a Bildu o a lo que te de la gana es la democracia, porque la democracia no es tan cerrada como algunos pretendéis. La democracia no es una ciudad amurallada que impide la entrada de nadie, la democracia tiene las puertas y las ventanas abiertas para que todo aquel que quiera hacer política con las herramientas de la política pueda hacerlo».

Visiblemente enfadado, López añadió: «Yo estoy harto de escuchar durante toda mi vida en Euskadi pedir a quien antes daba cobertura a la violencia, que se alejara de la violencia y que hiciera política con las herramientas de la política. Ahora hace política con esas herramientas y por eso forma parte del entramado político y social de nuestro país».

Y no dudó en romper una lanza por EH Bildu:

«En Bildu hay gente que también combatió la violencia, hay gente que también rechazó desde el principio lo que llamaban la lucha armada. Cuando paseáis una y otra vez el fantasma de ETA por aquí estáis negando la victoria de los demócratas, porque ETA no existe, no está en nuestras vidas porque les ganamos. Y lo que está sucediendo es que el grito de la inmensa mayoría de la sociedad vasca de hacer política y alejaros de la violencia ahora en realidad no os gusta… pues esto es la democracia».

El periodista le recordó entonces a López que Bildu lleva en sus listas a etarras con crímenes de sangre y que no ayuda a esclarecer algunos de los crímenes de la banda terrorista. A lo que el socialista respondió «¿ves como interrumpes?», mientras aprovechó para abandonar el atril.