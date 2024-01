Cayetana Álvarez de Toledo no deja títere con cabeza y desguaza con un feroz argumento al sanchismo

Impecable e implacable.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, protagonizó una contundente intervención en las jornadas del Grupo Parlamentario Popular celebradas en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

A cuenta de la tan traida y llevada amnistía, Álvarez de Toledo cargó las tintas contra el sanchismo y aseguró que su formación no va a cejar en el empeño de luchar en todos los escenarios, políticos y judiciales, para evitar que el Gobierno socialcomunista se salga con las suya y dé a los golpistas una dádiva que es totalmente inconstitucional.

Quiero transmitir un mensaje de esperanza. Conozco muy bien la situación de desamparo por la que han pasado los constitucionalistas catalanes y yo quiero deciros que no estáis solos. España no es que haya abandonado a los catalanes, es que España se ha abandonado a sí misma. Por eso eso de que no estáis solos nos lo tenemos que decir a nosotros mismos todos los españoles y defendernos de un proceso que viene a desguazar la democracia, el Estado de Derecho y a acabar con la nación constitucional.