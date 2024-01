Rosa Díez y Juan Carlos Girauta desenmascaran al ‘traidor’ Sánchez ante los ojos de todo el Parlamento Europeo

Más de medio millón de firmas.

Rosa Díaz y Juan Carlos Girauta presentaron en Bruselas este 23 de enero de 2024 el informe sobre el deterioro del Estado de Derecho en España que ya ha alcanzado reunir más de medio millón de firmas.

El documento viene a resaltar que la crisis que afecta a las instituciones viene precedida de una quiebra significativa del Estado de Derecho a nivel regional y así como los déficits democráticos por la confusión entre partidos políticos e instituciones públicas.

La fundadora de Unión, Progreso y Democracia señaló que este documento era una obligación inapelable:

Volvió a insistir en la injusticia que supondría que una ley de amnistía saliese adelante:

La ley de amnistía, además de ser inconstitucional, es que es profundamente injusta porque establece una diferencia entre delincuentes. Porque los ciudadanos que son políticos y cuyos votos son necesarios para que gobierne Pedro Sánchez y el PSOE sus delitos son borrados, son exonerados. Es profundamente injusto. No hay ley democrática que pueda amparar una tropelía de esas características.

Y denunció la añagaza del PSOE de Pedro Sánchez para sacar ese engrudo legal:

Lo de la proposición de ley de la amnistía es otra de las vulneraciones. El Gobierno no presenta un proyecto de ley que está sometido a controles obligatorios de otras instituciones, a informes del Consejo de Estado y de otras instituciones. Utiliza la vía de la proposición del proyecto de ley para evitar los controles y redoblar la opacidad. Es un proyecto que se ha negociado entre el principal partido del Gobierno, el PSOE, fuera del territorio nacional, con opacidad y con un prófugo de la Justicia, con un individuo que se fue de España en un maletero para que la ley no se le aplique. Con ese tipo negocia el PSOE la ley de amnistía.

Por su parte, Juan Carlos Girauta comentó que:

No hay europeos de primera y de segunda ni tampoco españoles de primera y de segunda, se pongan como se pongan Sánchez y sus socios, que son supremacistas, que quieren un régimen para ellos solos y que se van a autoamnistiar. La antijuridicidad es tal que, aquellos que van a resultar beneficiarios de la ley de amnistía, votan la ley de amnistía. Cualquiera entiende que esto no puede ser.

Se mostró estupefacto porque la amnistía se pacte con un prófugo de la Justicia:

El Derecho no se puede alejar tanto de la razón. El Derecho es razón o no es nada. Y la razón democrática está aquí mejor defendida que en España. Tenemos un Tribunal Constitucional cuyo presidente no niega las afirmaciones del señor Puigdemont, según las cuales han colaborado en la elaboración de la exposición de motivos. Es decir, que eventualmente, el Tribunal Constitucional en España entenderá de un asunto y el presidente de ese Tribunal será quien ha marcado la pauta para que ese asunto pueda ser declarado constitucional.