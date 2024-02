Ayuso electrocuta al lacayo Lobato y le manda a la ‘sanchosfera’

Vuelta al tajo.

Después de un largo mes sin sesiones plenarias, de nuevo la Asamblea de Madrid retoma el pulso a la actualidad.

Eso sí, como cantaba Julio Iglesias en ‘La vida sigue igual’, Isabel Díaz Ayuso cogió al líder del PSOE, Juan Lobato, y le dejó, una vez más, para los restos.

Como siempre, el socialista se presentó en el hemiciclo madrileño con una pregunta genérica para intentar meter su sectarismo en vena.

El interés inicial del socialista estribaba en conocer la producción energética en la Comunidad de Madrid, pero al final acabó en lo de siempre, en atacar la gestión de Ayuso, a la que acusó de estar en el constante insulto contra el Gobierno Sánchez y de poner en tela de juicio la gestión del Estado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid replicó con contundencia a Lobato:

Yo creo que se informa al menos a la mitad, pero usted lea entre líneas como quiera que allá en la sanchosfera se debe estar muy a gusto. Hemos multiplicado por 200, en los últimos cinco años, la cantidad de instalaciones de autoconsumo gracias a nuestra gestión y a ser una de las regiones de España que mejor gestiona los Fondos Europeos . Hemos pasado de 373 a 62.000 instalaciones. Le invito a que se informe. La política energética, como la del agua, es política de Estado, entérese bien, que, por cierto, no me dirá que no estamos gestionando el agua mejor que Cataluña .

Yo no le pido a papá Estado nada. Le pido lo que le corresponde a los madrileños que es la obligación del Estado de darle lo que le debe. Y a veces con que papá Estado nos deje en paz, mejor nos iría a todos. Pedir que Madrid, con la extensión que tiene, produzca la misma energía que el resto de territorios supone un absoluto desconocimiento del nivel de población que tenemos y la situación de su territorio, que tiene más de la mitad protegido. Nosotros somos una población que aportamos, no compre el discurso nacionalista.

Finalmente, ante las acusaciones de Lobato sobre que el Gobierno de Ayuso no es solidario con el resto de España, Ayuso sacó todo el armamento:

Me habla usted de solidaridad con el resto de España. Y me lo dice usted esta semana. Hablo con el señor senador que está defendiendo que haya una total desigualdad para el País Vasco y para Cataluña a la hora de recibir fondos, a la hora de tratar unas cuestiones políticas cuando la gente no aguanta más, que está ahora mismo como los camioneros o nuestros agricultores, viendo cómo se les secan las cosechas, cómo se van abandonando sus trabajos y solamente tenemos ojitos para ver cómo le pedimos perdón a un prófugo de la Justicia. Me dice usted solidaridad cuando abandonan a España entera. Salga usted a la calle y pregunte a los madrileños si reciben el mismo trato que sus socios independentistas.