Feijóo trolea sin freno a Sánchez: «Por reglamento le pregunto a usted, pero todos sabemos quién manda aquí»

Sin medias tintas.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ya no se toma en serio el papel de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Es más, en la sesión de control de este 7 de febrero de 2024 en el Congreso de los Diputados, el líder de la oposición definió con una acertada frase quién es el partido que realmente corta el bacalao en España.

Señores de Junts , por cuestión reglamentaria, procedimental, le voy a hacer la pregunta al presidente del Gobierno, pero sé perfectamente quién manda en esta Cámara. Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie, ya veo que ahora ya no se ríe como se reía en otoño, ¿es consciente realmente de la realidad de su Gobierno?

Pedro Sánchez evitó responder y pasó directamente al ataque y a pintar una realidad que nada tiene que ver con la que perciben los españoles:

Feijóo sentenció a Pedro Sánchez:

Señoría, cero leyes. Señoría, cero leyes. De los cuatro grandes asuntos que trajo el Congreso de los Diputados, dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Lleva seis meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Cuatro años así no hay quien los aguante. Ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias que le llegan de Waterloo, la España, la España real, se siente desatendida. Mire, la sequía, la inmigración, el incremento de los impuestos. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno.

Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la Fiscalía. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Mire, lo que ha dicho el gobierno de los agricultores, que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que esta PAC es una maravilla, que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado o a la conserva, que el ovo requiere más protección que las cabezas de ganado y, por supuesto, que no comamos ternera.