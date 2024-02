Marlaska reacciona de manera vomitiva ante el baño que le mete la hermana de Miguel Ángel Blanco sobre el terrorismo

Colosal.

Marimar Blanco, senadora del PP, y víctima del terrorismo después de que ETA descerrajara un tiro mortal a su hermano, Miguel Ángel Blanco, le sacudió una buena tunda a Fernando Grande-Marlaska a cuenta de esa diferenciación que ahora hace el Gobierno Sánchez sobre un terrorismo bueno y otro malo:

Ministro, a estas alturas, ya sabemos que para este Gobierno lo único importante es tener contento tanto al señor Puigdemont como a los herederos de ETA, porque sin ellos ustedes no son nada. Y por ello, lo que haga falta una ley de amnistía que es un insulto a la democracia. Han entregado Pamplona a los herederos de ETA. Usted mismo ha sido capaz de poner una alfombra roja a los presos etarras para que no les falte de nada. Y ya lo último, son capaces de inventarse un terrorismo bueno con tal de seguir arrodillados frente a los independentistas. Por ello, le pregunto, señor ministro, ¿cuál es la diferencia para ustedes entre el terrorismo bueno y malo?

El titular de Interior quiso despachar con rapidez la cuestión a sabiendas de la que se le venía encima:

Senadora, señora Blanco, yo, como usted, no me he arrodillado nunca ante el terrorismo. Yo, como usted, sé perfectamente lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo.

La hermana de Miguel Ángel procedió a darle en todos los morros al titular de Interior:

La senadora del PP le refrescó la memoria y le pidió que comparara las imágenes de esa Barcelona con las calles incendiadas en 2019 con lo sucedido en el País Vasco en los tiempos de ETA y sus ‘cachorros’:

Mire, las imágenes de las calles de Barcelona ardiendo nos recordaban a la perfección a todos, incluidos a ustedes, que por entonces, les recuerdo que era Marlaska el Grande y no el lacayo sanchista que es ahora, nos recordaban esas imágenes a las calles ardiendo en el País Vasco , a la kale borroka, a los chicos de la gasolina que decía Arzallus y que hoy lamentablemente ustedes copian ese lenguaje. Pues bien, hoy deberían recordar que en Cataluña hubo días de verdadero terror y de verdadero miedo. ¿Me pueden decir que el ataque con adoquines que sufrieron las fuerzas de seguridad en Cataluña fue diferente al que sufrieron durante años en las calles del País Vasco? ¿O es que la dignidad de los policías en Cataluña no merece ser defendida y aplaudida de la misma manera que lo hicimos en el País Vasco, señor ministro? ¿O es por eso que ustedes les quieren expulsar ahora de Cataluña?

Marlaska, encastillado en su discurso sanchista, volvió a hacer gala de su sectarismo y de intentar darle lecciones de terrorismo a quien, precisamente, había sufrido los daños de la acción de ETA:

Señora senadora, señora Blanco, lo peor que se puede hacer a las víctimas y a la memoria de las víctimas es confundir hechos que no tienen relación con el terrorismo. Usted y yo vivimos décadas horribles del terrorismo de ETA. Usted es una víctima del terrorismo. Y ahora que se cumplen 20 años del peor atentado que sufrió este país fruto del terrorismo yihadista, el próximo día 11 se celebrará aquí en Madrid el Día Europeo de las Víctimas, no se puede, señora Blanco, trivializar con lo que es terrorismo. Senadores del PP, no minimicen el concepto de terrorismo tras la historia de este país. ¿O es que ustedes les van a decir a las víctimas del terrorismo de este país, les van a decir a las víctimas del terrorismo de este país que todo es terrorismo? Yo, desde luego, no voy a ser esa persona porque sé perfectamente, como lo sabemos todos, lo que es y lo que no es terrorismo.