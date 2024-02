Rafa Hernando (PP) pone de los nervios al ministro Bolaños: «La mayoría progresista no existe y España se lo demostrará»

Tiene una especial habilidad para poner de los nervios a los adversarios políticos.

Rafael Hernando, diputado del PP, sacudió de lo lindo en la sesión plenaria de este 7 de febrero de 2024 en el Congreso de los Diputados al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por los intentos del Gobierno Sánchez para evitar que los jueces Joaquín Aguirre y Manuel García Castellón acaben pringando judicialmente a Carles Puigdemont por cuestiones de terrorismo:

Relájense, señorías, y disfruten. Mire, en un Estado de Derecho, señor Bolaños, quien decide quién es terrorista no es usted, ni el presidente del Gobierno. Lo deciden los jueces. Y ese es el problema que ustedes tienen. Que pretenden influir en los jueces y pretenden modificar todo nuestro ordenamiento para que los jueces no tengan herramientas con las que defender el Estado de Derecho. Pero mire, señor Bolaños, la semana pasada, algunos medios de comunicación tan importantes como el New York Times, el Times de Londres, televisiones de Alemania, Italia o Francia, hacían un relato exhaustivo sobre las relaciones entre sus apéndices independentistas y el señor Putin. El Kremlin ha estado utilizando la guerra híbrida para atacar la soberanía nacional y ponerse al lado de aquellos que pretendían destruir nuestra unidad territorial. En el último informe de seguridad nacional aprobado por su Gobierno en marzo del año pasado y que se han negado a presentar en esta Cámara, el informe del Servicio de Acción Europea sostenía que hay contactos estrechos entre funcionarios rusos y representantes de secesionistas catalanes que requieren una investigación en profundidad. Eso es lo que está haciendo en estos momentos un juez en Barcelona. Eso es lo que se está haciendo desentrañando la trama que respalda las conexiones entre Putin y Puigdemont. Una clara conspiración contra nuestra seguridad nacional. Por eso es por lo que le pregunto, señor Bolaños, si va a desactivar la investigación con su autoamnistía para tapar esos delitos. ¿O será otra de esas líneas rojas que usted acostumbra a pisotear?

Bolaños trató de darle la vuelta a la pregunta hablando de un espionaje realizado por el Partido Popular:

Respondo a su pregunta. Y le tengo que informar de que los delitos de traición están expresamente excluidos en la ley de amnistía. Por tanto, señor Hernando, yo creo que sería bueno que usted leyera la ley antes de preguntar sobre ella. Y en el caso de que se la lea, sería bueno que intentara comprender lo que dice la ley. Porque se dice expresamente que está excluido de la amnistía. Mire, le voy a decir que no sé si en Cataluña hubo, y efectivamente dice usted obviedades de manera muy solemne, que serán los jueces quienes determinen si hay o no hay un delito. Claro, evidentemente. Pero eso también será aplicable a lo que dicen ustedes, ¿no? Porque también ustedes califican los hechos. Bien, dicha esa obviedad, le diré, yo no sé, y serán los jueces quienes lo determinen, si ha habido o no una trama de espionaje internacional en Cataluña. Lo que sí le digo es que hubo una trama de espionaje en Cataluña protagonizada por los gobiernos del Partido Popular. Que se espiaba a partidos rivales, se espiaba a miembros de su propio partido y se intentaban fabricar pruebas falsas. Hoy mismo estamos conociendo noticias de que hay denuncias dentro del Partido Popular de Madrid de espionaje entre ustedes. Es decir, que eso que usted pregunta, pues sinceramente, hoy igual no es el día más adecuado para hablar de espionaje por parte del Partido Popular.

El parlamentario del PP acabó por soltarle a la cara lo que realmente le espera al Ejecutivo sanchista:

Señor Bolaños, sigue usted con sus cómicos monólogos. Pero mire, aquí quien ha espiado y ha espiado a sus apéndices y les ha pinchado los teléfonos han sido ustedes. Quizás usted no lo sabía, pero el señor Sánchez sí. El señor Sánchez sabía que le estaban pinchando los teléfonos. A sus socios, a sus apéndices de Esquerra Republicana de Cataluña. Y mire, usted no venga aquí haciendo alardes de nada. Porque usted con el independentismo o traga o cae. Hay una imagen muy icónica de un mosso d’ esquadra en una manifestación disolviendo a un manifestante en la que le dice que la República Catalana no existe, idiota. Pues señor Bolaños, la mayoría progresista tampoco existe. O ustedes tragan con el independentismo o ustedes caen. Y quién no va a tragar a ese pueblo español y se lo va a demostrar.

Bolaños, a falta de argumentos, acabó hilando un discurso lleno de desprecio contra el PP: