Isabel Díaz Ayuso desmonta el show del socialista Lobato con las víctimas de ETA: «¡Qué poca vergüenza!»

Otra tunda.

Juan Lobato volvió a llevarse un meneo por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el transcurso de la pregunta planteada por el parlamentario socialista.

Como es tradicional, el portavoz y líder del PSOE en la Asamblea de Madrid se escudó en la pregunta generalista de turno para luego empezar su habitual mitin.

En este caso, al representante del tercer partido en el hemiciclo autonómico trató de achacar a Ayuso de torpedear cualquier ejercicio de transparencia y de llenar su gestión de opacidad:

Señora Ayuso, ¿qué le pasa con el Consejo de Transparencia ? Sin transparencia no hay democracia. Es un fin en sí mismo la transparencia de las democracias liberales como la nuestra. Y saber la verdad, por ejemplo, sobre lo que pasó en las residencias no es revanchismo contra usted. Es una cuestión muy importante por dos razones. Primero, para que las familias sean tratadas con la justicia y la dignidad que merecen. Y segundo, saber la verdad es muy importante para hacer las cosas bien, para que esto no vuelva a pasar en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? ¿Qué cosas hemos cambiado estos cuatro años para que eso no vuelva a pasar? Usted que sabe lo que ocurrió, usted que sí sabe la verdad, usted que sí ha leído las actas que no nos deja leer al resto, díganos hoy aquí. ¿Usted cambiaría algo de los protocolos que aplicó a las residencias? Dígalo aquí. Eso sí sería un buen ejercicio de transparencia.

La dirigente del Gobierno de la Puerta del Sol fue a saco y dejó en su sitio a Lobato:

Mire, usted con tres de pipas se monta una serie de Netflix, pone ese tono de telepredicador y me viene a dar ejemplo a mí, que tengo tres víctimas del terrorismo en estos escaños. No sé ni cómo tiene la poca vergüenza de hablarme en ese tono, y darme lecciones. Mire, y no sé qué hace pactando y buscando por los pasillos desesperadamente cualquier pacto con el Partido Popular para entrar alguna vez en algún titular, si somos como usted nos describe. Tenga un poco de dignidad y no busque ningún pacto con mi grupo si sigue por ese camino, ¿sabe?

El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, deje de mentir, primero no desaparece, va a ampliar sus competencias, porque también va a llevar los datos. Además, va a llevar el mismo régimen sancionador y sabe otra cosa, va a tener la misma estructura, que la que lleva su Gobierno. La Asamblea va a seguir ratificándolo, va a seguir participando en grupos de trabajo, y algo más importante, que quizás ustedes no conocen, porque solo saben colonizar las instituciones con activistas. Vamos a poner al frente del Consejo de Transparencia a funcionarios, es decir, que no le debe nada a ningún partido político, y por tanto se le presupone una independencia a los funcionarios de carrera.