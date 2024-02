Ayuso embiste a Lobato por la insensibilidad de Sánchez y Marlaska con los guardias civiles de Barbate

Otro día más en la oficina.

O, dicho de otro modo, Juan Lobato volvió a llevarse un repaso de libro por parte de Isabel Díaz Ayuso.

El líder del PSOE en la Asamblea de Madrid vino al pleno con el discurso escrito desde casa e intentando, una vez más, poner en tela de juicio la labor del Gobierno madrileño, especialmente desde el punto de visto económico:

Señora Ayuso, Madrid es la región donde más alto es el coste de vida, donde más se dispara el precio de la vivienda, donde, por cierto, más familias, por su abandono de los servicios públicos, donde más familias se están pagando las que pueden una sanidad y una educación privada. Pues es que, señor Ayuso, además de todo eso, resulta que en Madrid suben los sueldos menos que en muchas comunidades autónomas. Mire qué está pasando con las mujeres en Madrid, que cobran un 22% menos que los hombres. ¿Cómo puede haber más brecha salarial en Madrid que en España? Es que no estamos pudiendo competir en la Champions de los sueldos europeos, pero casi ni en la Liga de los sueldos españoles

La respuesta de Ayuso, inconmensurable, empezando por darle a Lobato los datos correctos:

Al mismo tiempo acusó al socialista de que su partido usa las instituciones para arremeter contra los adversarios políticos:

Aquí no se hacen ruedas de prensa para calumniar a ningún alcalde, ni al adversario desde el Consejo de Gobierno, como hace su Gobierno, como hizo esta misma semana su portavoz. Aquí no estamos siempre para ir contra los demás, se trabaja con total normalidad, ustedes llevan nueve meses sin ir al Senado, ¿dónde está usted, senador, para pedir que en el Senado comparezca su jefe? ¡Nueve meses sin ir por allí a dar la cara! Con unas formas en las que ni siquiera nos cuentan a todos los españoles qué van a hacer con la amnistía durante estos días, y me habla usted, de verdad, de transparencia.