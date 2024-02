La colosal respuesta de Ayuso ante el cobarde ataque de Manuela Bergerot (MásMadrid): “No tienen ni corazón ni dignidad”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado como una trapo a la portavoz de MásMadrid, Manuela Bergerot, en el Pleno de este jueves, 15 de febrero de 2024.

La nueva mema ha retomado el mismo papel de su predecesora, Mónica García: ser el saco de boxeo dialéctico de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Y es que la política de extrema izquierda, intentó usar la Salud Pública y la tragedia de la pandemia de COVID para desacreditar a la popular, al tiempo que buscó sembrar discordia al traer sin sentido al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

“Habla sin total humanidad como han hecho todos estos años, sin importarles ni la verdad ni las víctimas de la pandemia y saben lo peor, que ustedes saben que la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid nos puso primero con una amplía mayoría y luego, con una mayoría absoluta y no lo soportan. De una manera mezquina intentan retrotraerse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear”.

Ayuso también le recordó a Bergerot que todas las decisiones que realizó fueron públicas y de conocimiento de los demás grupos políticos. “Las primeras decisiones que tomó mi Gobierno las tomó con ustedes delante, porque eso es democracia. Y senté a los grupos parlamentarios para explicarles la situación en la que se encontraba España, en la que el Gobierno de Sánchez no hizo nada, no tomó ni una decisión: no sabía ni por donde empezar con una alerta sanitaria mundial y tuvo que ser el Gobierno de la Comunidad de Madrid quien diera la voz de alarma, quien cerrara los colegios y quien empezara a tomar las primeras decisiones”.

Pero luego vino lo mejor, ya que las palabras de Ayuso generaron escozor en las bancadas de izquierda:

“Sabe lo que hizo el Gobierno de Sánchez, es decir, ustedes al completo, nos prohibieron a las comunidades autónomas comprar materiales sanitarios y a los 15 días cuando no podían más, vino el señor Iglesias a decir que iba a tomar el mando porque era su responsabilidad y no hizo absolutamente nada. Dio la rueda de prensa y se fue a su casa a jugar a la PlayStation”.

Ayuso recordó que su Ejecutivo tuvo que diseñar una estrategia, comprar materiales y realizar un despliegue con la policía para verificar cómo estaba la situación en hospitales, residencias y viviendas particulares.