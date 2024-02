Alfonso Serrano zurra de lo lindo al bulldog Óscar Puente por su actitud macarra contra un senador del PP

Óscar Puente lo ha vuelto a hacer.

El ministro de Transportes del Gobierno Sánchez sigue con su afición a bloquear en redes a aquel adversario político que le canta las verdades del barquero.

Pero en esta ocasión el titular de ese departamento gubernamental fue más lejos al aprovechar que había ‘exterminado’ como contacto al senador Francisco Bernabé, del PP, en redes sociales para regalarle un insulto.

El ministro de Transportes no solo se jactó de haber bloqueado al senador del PP por Murcia, sino que además aprovechó para insultarle a destajo:

Evidentemente, el senador popular no se quedó callado y respondió a Puente:

El ministro de Transportes es un cobarde que no se atreve a decirnos en qué año va a estar funcionando el Corredor Mediterráneo. Y eso es porque no tienen el más mínimo interés en terminarlo. Esto le he dicho hoy en el Senado. Y parece que no le ha gustado al súbdito de Sánchez… pic.twitter.com/hRxjCN2ibv

— Francisco Bernabé (@bernabepaco) February 20, 2024