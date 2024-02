Unzué saca tarjeta roja a los diputados: solo 5 acuden a escuchar las reivindicaciones de los enfermos de ELA

Hasta en el carnet de identidad.

Juan Carlos Unzué, exportero y extrenador de fútbol, sacudió la del pulpo a aquellos diputados que, sin razón aparente, decidieron ausentarse de la sede parlamentaria en la que él y otros enfermos de ELA en España iban a exponer su situación.

El deportista navarro, alucinado con la escasa presencia de parlamentarios en la sede de la Carrera de San Jerónimo, cogió el micrófono para sacar tarjeta roja a todos los ausentes:

Lo primero que quisiera saber es cuántos diputados y diputadas hay en la sala… ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. Hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no sólo económicamente, sino de esfuerzo físico.

Espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, que esto quede grabado y nos escuchen. Les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley ELA y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Y un poco de empatía para entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades.

Más adelante denunció la falta de ayudas para los enfermos de ELA:

Me jode mucho sentirme un privilegiado porque mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuándo morir, pero a muchos compañeros y compañeras esta situación económica sí les condiciona y creo que eso no es justo. Lo que les estamos pidiendo es que antes de morir dignamente nos den la posibilidad de vivir dignamente y eso hoy es imposible en nuestro país A nosotros no nos vale con buenas intenciones o palabras bonitas porque necesitamos que esa Ley ELA se tramite ya. Si algo no tenemos los enfermos de ELA es tiempo que perder. Deberían haberse unido para hacer fuerza y que la ley ELA hubiera seguido adelante todo lo posible.