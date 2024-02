Ayuso zarandea a Lobato recordándole la ‘semana fantástica’ de Sánchez: «Galicia, Marlaska, Ábalos…»

Isabel Díaz Ayuso le esperaba con toda la munición preparada.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, que en el pleno del 15 de febrero de 2024 quiso trolear a Alberto Núñez Feijóo ante un hipotético fracaso del PP en las elecciones gallegas, trató de escurrir el bulto hablando de residencias y de deuda.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se olvidó de la intervención anterior del líder socialista y fue a por todas:

No se muerda la lengua, no espere usted el lunes. Díganos aquí, entre nosotros, en bajito, si quiere. ¿Usted cómo ve al señor Feijóo, señora Ayuso? Me lo dijo el jueves. Miren, hundimiento histórico del PSOE otra vez en Galicia y han perdido siete comunidades autónomas. Puigdemont tiene chantajeado al presidente del Gobierno. El Parlamento catalán ha decidido que sigue con la declaración unilateral e ilegal de independencia de Cataluña. Marlaska reprobado por el Senado. Las calles llenas de tractores y una trama de corrupción que salpica a ministerios, a comunidades autónomas y ha tenido de partida 20 detenidos. A la primera, 20 detenidos. Suerte que ha sido esta semana, por cierto.