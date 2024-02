Feijóo abochorna a Sánchez por el esperpéntico caso Ábalos-Koldo: «Sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó»

Ni 24 horas después le toca el tremendo papelón a Pedro Sánchez y con todo merecimiento, porque es él el verdadero responsable del caso Ábalos-Koldo. Y caerán.

En la sede de la soberanía popular, el Congreso de los Diputados, responde este 28 de febrero de 2024 el socialista a la pregunta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

El del PP tenía todos los alicientes necesarios para divertirse utilizando al Presidente, abochornado por la agencia de escándalos en la que se ha convertido su partido y sus Gobiernos.

Y el líder popular lo hizo desde la primera frase al señalarle por la trama de corrupción: “Señor Sánchez, sin rodeos, usted lo sabía y lo tapó”.

Le echó a la cara el hecho de que lo cesara como ministro, en un momento en el que Ábalos era uno de los principales apoyos del presidente, «por lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio”. Pero al mismo tiempo, lo aforó, “por lo que sabía que pasaba en el partido».

Feijóo incidió en el hecho de que este caso desvela que la corrupción forma parte de la era Sánchez desde su inicio, ya que Ábalos fue instrumental para que lograra hacerse con el PSOE primero, y con la Moncloa después. Y es que hay quien se olvida que el exministro fue el que defendió la moción de censura contra Rajoy que impulsó a Sánchez a la presidencia.

«Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída en desgracia del señor Ábalos no le protege, le desnuda».

Ante esto, el presidente solo pudo volver a mentir al aseverar que el suyo es un Gobierno “implacable” contra la corrupción. Sin embargo, no aclaró porque no expulsaron a Ábalos del PSOE al momento de conocerse los hechos y solo lo han amenazado de hacerlo si no entregaba el acta de diputado.

Por su parte, Feijóo en su segundo turno, y ante la falta de argumentos de peso del presidente para aclarar el caso de corrupción, volvió al ataque.

“Está claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su Gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. No venga con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su Gobierno y a su partido”.

El líder popular le recriminó que de nuevo, tomara a los españoles por tontos al hacer creer que el exministro, era un persona sin relevancia ni en el PSOE, ni en el Gobierno y que además, actuaba siempre por su cuenta. “Un personaje de su manual de resistencia, la sombra para todo, del ministro para todo, del secretario de organización para todo, y ahijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán. Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días, todo el tiempo”.

Por último, le explicó porqué el exministro Ábalos renunció al PSOE en lugar de ser la cabeza de turco de los socialistas: