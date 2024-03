Ayuso golpea sin piedad a Lobato (PSOE) y Sánchez acaba pagando las consecuencias: «¿Y Begoña?»

Era de esperar.

La oposición a Isabel Díaz Ayuso iba a intentar aprovechar el asunto de su novio para horadar el suelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero la dirigente de la Puerta del Sol le dio hasta en el velo del paladar a Juan Lobato (PSOE) cuando este exigió su dimisión.

El ‘lacayo’ de Pedro Sánchez tiró de argumentario:

Mire, respeto mucho lo que vota la gente. Por eso no pido dimisiones alegremente. Y le explico por qué sí debe dimitir usted. Porque no ha sido capaz de decirnos si sabía o no que estos hechos tan graves estaban pasando a su alrededor. Y una persona que no lo sabe no puede presidir la Comunidad de Madrid. Y gestionar 25.000 millones de euros de los maileños. Y si lo conocía y no hizo nada, no se merece usted estar en política, señor Ayuso. Miren lo que hemos tenido en Madrid estos últimos 20 años. Salvando a Gallardón, cuatro presidentes pensando en otras cosas, en otros temas. Aguirre, Cifuentes, Granados. Usted está igual en otras cosas. Por eso tiene que dimitir, señora Ayuso.

La respuesta de Ayuso, colosal:

Me parece que en política no todo vale y hay determinados ámbitos y cuestiones que deberíamos preservar y dejar fuera del rifirrafe político por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. No es que me exprese mal, es que hablaba así la vicepresidenta (María Jesús Montero). En todo caso, ¿no le hace caso? Yo creo que no, porque no me extraña que de esta manera le quieran cambiar. Y tampoco sé si usted tuvo la oportunidad de visitar los pisos de Koldo en Benidorm. Pero los compró con dinero sucio. Ya nos informará si este verano se pasa por alguno. Y si no, a lo mejor es porque como le van a cambiar…

Aprovechó para colar de rondón y de una manera original el nombre de la mujer de Pedro Sánchez:

Tampoco sé si han tenido la oportunidad, si usted ha tenido la oportunidad de viajar a la República Dominicana, en el Falcón del presidente, a la que tanto va con el Falcón. Y si no lo ha hecho, yo le recomiendo que se lo pida. Es un país muy bonito y además últimamente tiene una flor favorita, la Begonia. Mire, señor Lobato, no sé si estaba usted también en el aeropuerto para recibir a Delcy un montón de maletas. Aunque me extraña, porque allí se montó una gran juerga socialista. ¿No estaba invitado el PSOE de Madrid? Pues mira, va a ser que es verdad que andan buscando sustituirle. Y además ahora andan pactando con VOX en Arganda, con Puigdemont, con el PNV. Me gustaría que me diga cuándo va a decir que el PSOE es un partido que pacta con ultraderecha.

Acabó por recordarle la infame ley de amnistía que este 14 de marzo de 2024 se aprobará en el Congreso de los Diputados: