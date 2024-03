Descomunal zurriagazo de Feijóo a Sánchez: «Todo su Gobierno es mentira»

Colosal Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP sacudió una buena tunda a un Pedro Sánchez que ya solo recurre a pedir de manera recurrente la dimisión de Isabel Díaz Ayuso.

En la sesión de control de este 20 de marzo de 2024, el político conservador le preguntó si veía lícito seguir en La Moncloa al mismo tiempo que renunciaba a sacar los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio:

La mayoría de los españoles estamos de acuerdo en que un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada. Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación del Gobierno. La mayoría de los españoles seguimos de acuerdo en que o presupuestos o elecciones. Y también estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en La Moncloa . ¿Estamos de acuerdo en esto la mayoría de los españoles? Señor Sánchez, usted también. Todas estas frases son suyas. Por tanto, ¿está hoy de acuerdo con la mayoría de los españoles, conmigo y con usted mismo o ya ha cambiado de opinión?

El jefe del Ejecutivo, en su primera respuesta, ni se molestó en contestar a lo que se le preguntó:

Feijóo fue a degüello en su turno de repregunta:

Está claro, señor Sánchez, que usted no está de acuerdo tampoco consigo mismo. Está claro también que la responsabilidad es no tener presupuestos, que el diálogo es no tener presupuestos y que gobernar es no tener presupuestos. Gracias, señor presidente. Señorías, si aplicásemos su vara de medir, la de Sánchez, del año 2018, le pediría al Sánchez del año 2024 que convocase elecciones, porque no tiene presupuestos. Si el Sánchez del año 2018 tuviese la misma vara de medir que el Sánchez del año 2024, le presentaría una moción de censura al señor Sánchez. ¿Por qué? Porque está lleno de corrupción.

Señorías, los españoles le vamos conociendo. Quiere usted aparentar estar tranquilo. Pero no, está muy nervioso y hace bien, hace bien, tiene motivos. Por eso pone el ventilador a la desesperada y por eso le digo, mire, los españoles necesitamos algo más, merecemos algo más y tendremos algo más. Si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, se equivoca. Hay asuntos que no se despachan con una pregunta y menos si el que responde es usted. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro, y judicial también si es necesario. Los españoles tendrán la certeza de que lo van a saber todos. Señoría, todo es mentira. Esta amnistía fraudulenta es mentira y su Gobierno también.