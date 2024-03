Un diputado del Partido Popular deja con terrible careto a ‘Chiqui’ Montero: «¡Ahí tiene la puerta!»

Retratada.

El diputado del Partido Popular, José Vicente Marí Bosó, ha dejado con un careto a la vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles, 20 de marzo de 2023.

El popular le echó en cara el hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni siquiera presentara los Presupuestos Generales del Estado para este año, los tejemanejes de la trama Ábalos, y por si fuera poco, el que filtrara datos personales de contribuyentes para un uso político.

“¿En serio, señora Montero? Reuniones secretas en hoteles, subvenciones millonarias del Consejo de Ministro a entramados empresariales presuntamente intermediarios de la esposa del señor Presidente. Un poco de rigor, ya se que es mucho pedir”.

También tiró de la ironía al señalar que era experta en los informes de la abogacía del Estado y le preguntó cuál había para no cumplir con la obligación Constitucional de presentar Presupuestos.

Ante esta pregunta, Montero solo pudo tartamudear en su respuesta pidiendo que no “embarrara el terreno político” y que “respetara” a los fiscales. Luego, un poco más recompuesta, soltó la misma retahíla de Sánchez, asegurando que el adelanto en Cataluña “retrasa” la aprobación de los PGE.

Pero lo mejor de la intervención de Marí Bosó vino en su réplica.

El Parlamentario desmontó el relato de la ministra al señalarle que son tanto la Asociación de Fiscales como el Colegio de Abogados quienes piden explicaciones tanto a ella como al Fiscal General del Estado por filtrar información privilegiada de su Ministerio.

Además le recordó la sumisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante los independentistas y le reprochó su actitud de macarra contra la oposición.

“Pensaba que me iba a decir que entra amnistías e independencias no le quedaba a usted la vida para presentar los Presupuestos. El suyo es un Gobierno desmoronado. En solo 100 días han cedido de todo y no les dejan presentar ni los Presupuestos. El suyo es un Gobierno atravesado por la corrupción. No pueden dedicarse a solventar los problemas de los españoles porque se dedican 24/7 a solventar los problemas del señor Sánchez y sus intermediaciones familiares, a defender a la señora Armengol que hace semanas tendría que dimitir o el señor Torres, abogado en la ciénaga de los contratos irregulares. Incluso se tienen que dedicar a sofocar los incendios que provoca el señor Puente con sus gracietas machistas”.

Pero Marí Bosó siguió in crescendo para cerrar su turno de palabra, al recordar cómo se ha desdicho la propia Montero cuando buscaban aprobar los PGE y ahora sueltan una excusa barata para no afrontar su fracaso, al tiempo que le recriminó su falta de talante al no asumir responsabilidades políticas por todo lo sucedido con el caso Koldo y con su papel para intentar desviar la atención de la opinión pública.