Sergio Sayas, contundente contra el macarra Óscar Puente: «No sé si tenemos un Gobierno o nos manda la camorra»

¡Qué mal lo pasó Óscar Puente!

Sergio Sayas, diputado del PP, le metió un repaso de campeonato al ministro de Transportes y también al Gobierno Sánchez al completo.

Todo empezó con la pregunta que el parlamentario del PSOE se negó a responder sobre el famoso viaje, con escala en Madrid, de la número dos de Nicolás Maduro:

La verdad es que es un gusto ver a la señora Montero, al señor Bolaños, al señor Marlaska, viendo con esas caras de terror la sesión de control. Señor ministro, le pregunto, ¿qué implicación tenía el ministerio que ahora está dirigiendo en el viaje de la señora Delcy Rodríguez, que tanto apesta a podrido?

Puente negó la mayor y el parlamentario del PP fue con todo:

Prosiguió Sayas con el meneo:

Puente, como no tuvo forma de replicar la intervención de Sayas, se fue por los cerros de Úbeda:

Pero ¿cuántos saben ustedes, señores del Partido Popular, de todo aquello que no los afecta? Fíjese que está usted hablando, haciendo un relato tremendo sobre cuestiones, alguna de ellas ni siquiera sub iudice. Pero mire, yo le voy a poner dos ejemplos de esa doble vara de medir que tienen ustedes, de esa ley del embudo que es la única que respetan. Mire, no nos vamos a remontar mucho más atrás. En estos días se está celebrando en mi tierra, en Castilla y León, el juicio por corrupción más grave de su historia. ¿Sabe cómo llaman a ese caso? La ‘Perla Negra‘. En estos días ha declarado el presidente de la Junta de Castilla y León de entonces, miembro del Partido Popular. ¿Sabe qué es lo que ha dicho en sede judicial? Por supuesto, como testigo, como el señor Rajoy en el caso Gürtel. Nunca declaran, nunca son ustedes imputados en los casos de corrupción al más alto nivel que les afectan. ¿Sabe lo que ha dicho el señor Herrera en ese juicio? Que no supo nada de los 20 millones de euros de sobrecoste que tuvo ese edificio.