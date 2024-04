Escrivá monta un esperpéntico circo en el Senado para no responder a una pregunta del PP

Esperpéntico show en el Senado.

Y todo a cargo del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, que no pareció tener mucho interés en responder a una pregunta emitida desde la bancada del Partido Popular por la senadora Inmaculada Hernández Rodríguez sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno Sánchez para mejorar la incorporación de nuevos efectivos a las distintas administraciones como funcionarios públicos.

El responsable de ese departamento del gabinete sanchista, en su segundo turno de intervención, prefirió irse por la tagente y montar el espectáculo:

Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mí, está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. La última vez, presidente, me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de contestar la pregunta.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, pidió calma, pero al mismo tiempo subrayó que a él no le había llegado el sonido de la conversación denunciada por Escrivá:

Si me lo permite, señor ministro, desconozco si el senador que se encuentra detrás de usted estaba manteniendo una conversación en un elevado tono. Le puedo asegurar que yo no le he escuchado. En cualquier caso, compartirán conmigo que en numerosas ocasiones ruego a la bancada del Grupo Popular que guarde el debido respeto cuando no se mantiene el silencio debido. Por lo tanto, señoría, ruego a todos ustedes que guarden el debido respeto para que el señor ministro pueda hacer uso de la palabra. Gracias, señor ministro.

El responsable de Transformación Digital no estuvo por la labor de seguir y volvió a quejarse:

Me siguen interpelando, presidente. Me siguen interpelando, presidente. Yo así, es decir, esta senadora me acaba de decir que estoy dando un numerito. Por allí lo mismo. Perdone, yo es que no… Esto denigra a este Senado, de verdad.

Rollán volvió a solicitar tranquilidad para que Escrivá pudiese responder:

Señor ministro, si usted me lo permite, ruego, en la medida de lo posible, que no establezcan conversaciones entre sus señorías para poder escuchar a quien está en el uso de la palabra. Si es usted tan amable, señor ministro, está en el uso de la palabra, siempre y cuando que usted lo considere oportuno.

Pero este optó por bajar de malas maneras el micrófono y dar por finalizado su segundo turno de palabra.