Cayetana Álvarez de Toledo deja tocado a Félix Bolaños con siete formidables preguntas

El repaso fue magistral.

Y la cara de Félix Bolaños, el ministro de Presidencia y Justicia del Gobierno Sánchez fue todo un poema.

Cayetana Álvarez de Toledo zurró de lo lindo en el Congreso de los Diputados a costa de la amnistía y de las mentiras del independentismo que el PSOE ha asumido como un mantra:

Ustedes han asumido el bulo nacionalista de que existe un conflicto entre Cataluña y España , como mínimo desde Felipe V. Y la realidad es que todos los conflictos catalanes han sido conflictos civiles, entre catalanes como españoles, 1640, 1714, 1934, 2017. Este último provocado, no por la sentencia del TC, no por un Gobierno del PP, sino por la deslealtad nacionalista que ya denunció Tarradellas y que ustedes alientan.

La diputada del PP desgranó varias preguntas:

Bien, conteste a la pregunta prevista y si no, mire, se lo voy a poner más fácil, le voy a hacer unas preguntas más, elija una, con una me basta, mire. Anote, primera, ¿cuántos precedentes hay de una amnistía concedida a cambio de una investidura? Ya, cero, la amnistía corrupta es un hallazgo suyo. Dos, ¿qué fundamentos jurídicos explican que la amnistía fuera inconstitucional hasta el 23 de julio y constitucional después del 23 de julio? Entiendo que la Constitución no cambia de opinión. Tres, ¿la víspera de esas últimas elecciones el señor Sánchez proclamó, no hubo amnistía ni habrá referéndum. ¿Piensa el gobierno cumplir la segunda parte de la frase como cumplió la primera, con la misma cara de piedra? Hasta Aragonès se mofa de ustedes.