Ayuso trolea a Bergerot por su última memez: “Siga así que no la va a contratar ni Broncano”

Nuevo pleno en la Asamblea de Madrid, nueva humillación de la izquierda.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha dejado con el culo al aire a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

La acólita de Mónica García, que no pierde oportunidad para ensalzar las labores de su jefa al frente del Ministerio de Sanidad, esta vez, bajó un poco el tono al ataque personal -solo mencionó a la pareja de la popular sobre el final de su intervención- pero volvió a usar la Sanidad como un arma arrojadiza.

Pese a ello, la popular le paró los pies. “Los centros de salud que ustedes no boicotean, sí que funcionan con normalidad”, le espetó en un primer momento para rematar al preguntarle si fomentar la marihuana y las drogas fomenta el aire limpio.

Después, vino el momento de trolear la política de extrema izquierda

“Me multiplica las propiedades cada semana, me recuerda a los gemelos que van reformando pisos que se interesan tanto por las obras. Siga por ahí que no la va a contratar ni Broncano. Y no será porque no tendrá dinero para hacerlo”.

También tuvo tiempo para restregarle la hipocresía de la izquierda en su cara, al recordarle como su amada líder, la ministra García, le reclamaba por el uso del coche oficial.

La popular le recriminó cómo se llenan la boca hablando de los servicios públicos y cómo hay que defenderlos, pero aplauden y consienten que se despilfarren 28 millones de euros en la contratación de Broncano por TVE debido a un ‘capricho’ de Pedro Sánchez.

También le atizó que la vincularan con el Grupo Quirón cuando contratan con los ministerios de Transporte, Interior; con Patrimonio Nacional, con el País Vasco y con el máster de Begoña. “Casualmente, también están con ella”.

Sobre el reiterado ataque personal se volvió a descojonar de toda la izquierda y de las falsas feministas.

“La próxima vez que me busque una pareja les pediré consulta, no sé si me tendré que buscar una monja de clausura finlandesa. Voy a intentar que de esa manera, no me la enfrasquen en una trama. Les pediré permiso a las feministas de la izquierda”.