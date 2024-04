Magistral troleo de Miguel Tellado a ‘Chiqui’ Montero: «Es usted vidente, como la pitonisa Lola»

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, ha retratado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados.

El popular le recriminó primero por haber filtrado los datos de un contribuyente solo para atacar a un adversario político, en este caso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y luego, por felicitarse por la situación económica cuando a los españoles les alcanza cada vez menos el dinero.

“Señora Montero, está usted muy nerviosa, está usted muy enfadada. No sé si tiene que ver con el hecho de haber asistido a ver cómo el presidente de Gobierno se quedaba sin respuesta cuando desde UPN se le preguntaba por la traición a todos los navarros que ha cometido su Gobierno o si tiene que ver con que usted, hace a penas dos semanas, decía en el Senado, un error o no se muy bien qué, revelaba datos de un contribuyente, un hecho insólito que en cualquier democracia moderna a usted le obligarían a presentar la dimisión”.

También le atizó por sacar pecho de la situación económica del país, que ve a los españoles con menos poder adquisitivo. Le espetó que han aumentado diez veces más la recaudación. Cerca del 40% de las familias no puede irse de vacaciones y un 10% declara que no puede llegar a fin de mes.

“Está usted muy satisfecha por la situación en España pero lo cierto es que han subido la recaudación en 60 mil millones de euros desde que gobiernan y las familias están cada vez más pobres. 69 subidas de impuestos. Usted encantada de la vida, pero la realidad es que se olvida de la situación real de España: desempleo récord en Europa; en los últimos tres años los precios acumulan una subida del 17% y los alimentos, más de un 30%. somos el cuarto país con más deuda pública de la región y volvemos a estar en los países que solicitan fondos de cohesión”.

Tellado la troleó luego de que en el turno de palabra de la ministra, no ofreciera ninguna respuesta y se limitara a repetir su retahíla y no diera explicaciones por filtrar datos de un contribuyente.

“Señora Montero, no se enfade. Le he hecho una pregunta y no me ha respondido. O es usted vidente, similiar a la pitonisa Lola o usted ha cometido un delito en sede parlamentaria, vulnerando la ley tributaria, en vivo y en directo. Usted ha filtrado información de un ciudadano anónimo, delante de todos los medios de comunicación en los pasillos del Senado. En cualquier país de nuestro entorno, usted hubiese tenido que dimitir en ese mismo pasillo”.