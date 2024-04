Ayuso saca la cara por Leguina y pone a bailar a Lobato (PSOE) con un zasca colosal

Enésimo repaso de Isabel Díaz Ayuso a Juan Lobato.

El portavoz del PSOE, una vez más, volvió a colar las referencias personales para intentar socavar a la presidenta madrileña en el pleno de la Asamblea de Madrid de este 18 de abril de 2024.

Esta vez fue a cuenta de la vivienda la excusa del socialista para salir con toda la inquina:

Fíjese, señora Ayuso, mayo de 2019, hace cinco años, un acto en el que le presentaba a usted Pablo Casado y decía usted lo siguiente. Les anuncio el Plan Vive Madrid, una iniciativa que permitirá construir 25.000 viviendas con alquileres de entre 300 y 600 euros. Esta iniciativa busca dar urgente solución a la escasez de vivienda a precio asequible en Madrid. Y luego, en 2021, dijo que vive de alquiler en un piso de 60 metros cuadrados. Pues ahora estamos en 2024. ¿Y sabe qué ha pasado en estos cinco años? Que usted ha construido solo un 2% de las 25.000 viviendas urgentes que prometió. Que no cuestan entre 300 y 600 euros. Y que su piso ya no tiene 60 metros cuadrados. Ahora tiene cientos de metros y un Maserati en el garaje. Eso es lo que ha cambiado en cinco años, señora Ayuso.

Ese es su DNI de gestión. Mire, usted no gobierna porque está de sus cosas. Y ha decidido que el fraude fiscal, que el presunto delito fiscal de su pareja, sea un problema de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que usted ha decidido. No mienta más. No manipule. No quiera liar a la gente con que Hacienda, claro que tiene que devolver lo que se paga de más, aunque se pague de más para tratar de tapar otras cosas que no se pueden tapar. Que los delitos son como los pecados, señora Ayuso. No basta con confesarse tarde y mal. ¿Quiere ser transparente? Haga público los informes de Hacienda. Vamos a ver de dónde viene el dinero. Como no lo va a hacer, por lo menos deje de mentir.