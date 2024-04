Alfonso Serrano cierra el pico a toda la bancada de Más Madrid con un formidable festival de zascas

La jugada les salió regulera.

Los de Más Madrid se presentaron en el pleno de la Asamblea de Madrid con una Proposición No de Ley sobre la elaboración de un plan de lucha contra el fraude para, por supuesto, meter en el ajo al entorno personal de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el turno correspondiente al Grupo Popular, Alfonso Serrano sacudió hostias dialécticas como panes a los diputados de la formación de Manuela Bergerot.

Fueron cuatro minutos de oro puro:

Miren, otro ejemplo. Un vecino de la presidenta del barrio, Hugo Martínez-Abarca , diputado desde el 2015, también tiene experiencia. Pues entonces hemos calculado, calculamos que habrá ingresado usted medio millón de euros, legítimamente, como diputado. Le digo que no, que se lo ha ganado, ha hecho un gran trabajo. Pero no tiene a su nombre nada que haya pagado con ese dinero. Eso sí, es uno de los grandes tenedores de esta Asamblea. Tiene cuatro pisos, dos locales y una plaza de garaje. Todo heredado. La cuestión es si ha ingresado en estos años 540.000 euros y no ha invertido en nada y solo tiene 5.000 euros ahorrados, ¿dónde va el dinero, señor Abarca? ¿Dónde lo guarda? Porque no aparece en ningún lado. Yo me hago mis preguntas. Yo no insidio, me hago preguntas.

Por ejemplo, Manuela Bergerot, que esta mañana ha estado también muy fina, diputada de los últimos cuatro años, 250.000 euros habrá ingresado. Dice que no tiene nada. ¿Dónde va el dinero, entonces, de la señora Bergerot? Porque no aparece nada en su declaración de bienes. ¿En qué se lo gasta? ¿Con qué vive? ¿Qué? 17.000 euros ahorrados y no tiene nada.

Por ejemplo, señor Emilio Delgado , un conocido de esta Asamblea, nueve años de diputado, habrá ingresado unos 540.000 euros a lo largo de su vida política, más o menos, y solo dice que tiene 15.000 euros ahorrado y no tiene nada, según su declaración de bienes. ¿Dónde está el dinero, señor Delgado? ¿Dónde lo guarda? ¿En Móstoles ? ¿En Sevilla la Nueva ? ¿Dónde vive usted, señor Delgado? Yo no lo sé, porque me está muy interesado dónde viven otras personas.

O la señora María Pastor, que últimamente también está muy activa. Cinco años de diputada, casi 300.000 euros ingresados y no tiene nada a su nombre. ¿Qué esconde? Y nos da lecciones a diario. Algunas frases míticas de la señora Pastor aquí o en las redes sociales. «Bulos, con tal de que no se hable de los delitos del novio de Ayuso, del casoplón de Ayuso y de las mentiras de Ayuso». Otro, este me gusta mucho. «Cada día que pasa me cuesta más encontrar palabras para describir lo de Ayuso y su novio». Pues, ¿saben? A mí lo que me cuesta encontrar palabras es para describir su desfachatez, porque tras ser condenada junto a su padre por la estafa de un millón de euros, se permita dar lecciones sobre la familia o allegados de la presidenta. Sí, estafa es lo suyo, no el plan Vive, como decía la señora Bergerot.

Y le voy a hacer una reflexión, ¿alguien ha hablado estos años de eso en la Asamblea? No, ¿verdad? No, aquí no se ha hablado. ¿De una condena por traspasar activos de forma fraudulenta y evitar así pagar a sus acreedores? ¿O hemos respetado sus dificultades personales y entendido sus explicaciones? Dijo la señora Pastor, le ayudé haciéndome administradora de esas empresas, desconociendo por completo las consecuencias. Es decir, aquí hay gente que le gusta mucho hablar de quien no ve un coche y resulta que luego no ven una estafa de un millón de euros y nos dan lecciones al resto.

Miren, a veces si es que ustedes han aprendido del pasado y no ponen nada en sus declaraciones para ocultar alguna cosa. En definitiva, señorías, en definitiva, si ahora vendrán ustedes aquí dirán, qué vergüenza lo que ha dicho Serrano. Saldrán ahí fuera y dirán, es que sus libelos digitales nos pondrán a parir a mí que están acostumbrados. ¿Cómo pueden entrar en lo personal? Miren, les damos con su propia medicina. Y hasta ahora, hasta su llegada a la política, las cuestiones personales que afectaban a políticos o a sus allegados se dejaban al margen. Ustedes han querido jugar a este juego. Y ya ven que si siguen por ahí, nosotros también podemos empezar y no vamos a parar. Es un aviso. Si ustedes quieren seguir ese juego, nosotros lo vamos a seguir. Desde luego que no nos vamos a amedrentar.