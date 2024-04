Cayetana Álvarez de Toledo cerca a Félix Bolaños con una durísima advertencia sobre Puigdemont: «¡El preso es usted!»

Otro meneo y van…

Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del Partido Popular, volvió a sacudir de lo lindo a Félix Bolaños a cuenta de Carles Puigdemont:

¿Qué hará el Gobierno cuando el prófugo con voluntad de reincidir, Puigdemont, regrese a España?

El ministro de Justicia y Presidencia, como siempre, contestando con el clásico ‘manzanas traigo’:

Señora Álvarez de Toledo. No le puedo decir que su pregunta sea muy creativa y muy innovadora porque repiten ustedes como un mantra siempre las mismas cosas. Me temo que la factoría ultra de creación de ideas está en horas muy bajas, señora Álvarez de Toledo. Le voy a decir que me resulta curioso que el partido al que se le fugaron a cascoporro independentistas durante el proceso independentista le preocupe tanto que vuelvan a una Cataluña en pleno proceso de normalización. También me sorprende que al partido que le celebraron dos referéndums ilegales, como son ustedes, el Partido Popular, le preocupe que el independentismo siga pidiendo que pueda haber un referéndum en Cataluña. Me preocupa enormemente. No sé, desconozco por completo, qué harán los beneficiarios de la amnistía. Lo que sí les digo es que van a volver a una Cataluña muy diferente del año 2017. Una Cataluña en la que gobernaban ustedes. ¿Qué harán los beneficiarios de la amnistía? Y en la que había más independentistas en Cataluña que partidarios de continuar en España. Una España donde gobernaban ustedes, donde el independentismo en Cataluña era el segundo problema de nuestro país. Y hoy es el problema número 31, según las encuestas. Por tanto, permítame que le diga. A ustedes no les preocupa ni Cataluña, ni el señor Puigdemont, ni la amnistía. A ustedes les preocupa que se pone de manifiesto cada día que nosotros, el gobierno socialista, somos capaces de unir a los catalanes. Y de unir a los catalanes con el resto de los españoles. Es decir, que se demuestra cada día que ustedes son incompetentes para gobernar, pero competentes para incendiar.

La diputada de la formación de Alberto Núñez Feijóo remató al ministro:

Ultra, ultra. El señor Bolaños, más Bolaños que señor, siempre descalificando. Vamos a ver, señor Bolaños. Puigdemont ha anunciado su intención de volver a España, donde, como usted bien sabe, aunque no lo diga, será detenido. Es decir, el prófugo Puigdemont está a punto de convertirse en el presidiario Puigdemont, y ustedes no podrán impedirlo. No lo podrá impedir su insólita ley de amnistía con ánimo de lucro, se lo hemos advertido. La ley se aprobará, pero no se aplicará. No lo podrá impedir Zapatero, que ayer dijo que le parecería tremendamente negativo que Puuigdemont acabe en prisión. A los demócratas lo que nos parece tremendamente negativo es que siga impune. Y tampoco lo podrá impedir ninguna sucia campaña de presión a los jueces. En el último pleno, la señora Nogueras volvió a insultar a los jueces con nombres y apellidos. Usted calló, calló como un difunto. Y sobre todo calló después de haberle dicho al Tribunal Supremo que defendería a los jueces de cualquier ataque y que si hasta ahora no se ha hecho nada, ahora no lo había hecho, era simplemente porque no había presenciado esos ataques indirectos. Esta vez sí lo hizo. Ahí estaba, en primera fila, de cuerpo presente. Pero nada, mutis total. ¿Qué le pasó, señor Bolaños? No se atrevió. Mal precedente para la cuestión decisiva que le planteo ahora.

Para Álvarez de Toledo, están más que claras las intenciones del Gobierno Sánchez con el prófugo de Waterloo: