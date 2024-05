Un senador del PP revienta a Santos Cerdán (PSOE) a la vista de todos: «Usted es el padrino y el avalista de Koldo»

El meneo fue tremebundo.

Pero la parte final ya fue de traca.

Santos Cerdán, número tres del PSOE, compareció este 30 de abril de 2024 en la comisión de investigación por el caso de las mascarillas, más conocida como el ‘caso Koldo‘ que se celebra en el Senado.

El socialista se vio sometido por una batería interminable del senador Alejo Joaquín Miranda, del Partido Popular, que no cedió un solo momento en su cuestionario y a pesar de que Cerdán quiso marcharse por la tangente.

De hecho, el político del Partido Popular se dio cuenta de la estrategia de los socialistas:

Cerdán, muy escuesto, respondió así:

Miranda repreguntó:

El socialista, muy lacónico:

El senador popular ya fue a tope:

Si socialismo de raíz es ayudar a los condenados y a los prófugos en contra de la justicia. Señor Cerdán, usted sin duda era el padrino de Koldo, porque sin usted nunca habría salido de Pamplona, nunca jamás habría llegado a Ferraz, no habría conocido al señor Sánchez, no habría custodiado sus avales, no habría conocido a Ábalos, no habría trabajado en el ministerio y por lo tanto no se habría podido enriquecer con la trama de corrupción que acecha a su partido. Lo que sabemos es que el de los avales de Sánchez era Koldo, pero el avalista de Koldo sin duda ninguna es usted.