Ayuso desmonta con un dato el circo de una Manuela Bergerot empeñada en retorcer el dolor de las víctimas de la pandemia

A falta de ideas y de propuestas, bueno es recrearse en el pasado.

El problema es que políticas como Manuela Bergerot, de Más Madrid, vino al pleno de la Asamblea de este 9 de mayo de 2024 repartiendo culpabilidades y volviendo a poner a Isabel Díaz Ayuso como responsable de las muertes de más de 7.000 personas en las residencias de mayores durante la pandemia:

La presidenta de la Comunidad de Madrid pregona la libertad a los cuatro vientos, pero es la censora en jefe. Conoce poco a los madrileños si cree que se van a olvidar de las víctimas de las residencias de mayores por haber censurado dos lonas. Eso es lo que tiene vivir en un pedestal como ese que le construyeron el 2 de mayo, vestida de gala y a un metro por encima de la plebe, no sea que la vaya a tocar los madrileños de a pie. Dígame, ¿estaba su vida en ese pedestal cuando mandó denunciar las dos lonas que recuerdan a las 7.291 víctimas de la pandemia? ¡Qué bochorno! Más que la presidenta de la Comunidad de Madrid, parecía la líder de Corea del Norte . Por un momento me pareció que estábamos en la Plaza de Oriente , que además ya se sabe que a usted le encantan todos los emprendimientos que comenzaron en 1939.

E insistió en la cifra de marras:

No puede borrar la cifra de 7.291. No puede borrar las movilizaciones de la comunidad educativa. No puede borrar las acampadas por Palestina. Sueña usted con una sociedad donde nadie se queje y todos le aplaudan. Sí, sí, sí, donde todos le aplaudan a usted mientras pasa revista a las tropas. Pero tengo una mala noticia para usted. Vamos a seguir hablando de todo lo que la incomoda. Porque no, a pesar de muchos de ustedes, nosotras no nos votaron para estar aquí calladitas.

La dirigente de la Puerta del Sol no dudó en sacudir la del pulpo a la de Más Madrid:

Mire, yo no me enteré de ninguna lona, sinceramente. Pero ahora que me dicen, a lo mejor se estaba refiriendo usted, por ejemplo, a las residencias de Cataluña. El diario Público decía el 18 de enero de este año de 10.000 personas que vivían en las residencias de mayores en Cataluña murieron por el COVID. Según la cadena SER, el 12 de febrero de 2021, uno de cada cuatro muertos por COVID en esa semana en España procedía de una residencia en la Comunidad Valenciana gobernada por Puig. En Castilla-La Mancha se hablaba de más de 4.000 fallecidos, cuando Castilla-La Mancha tiene solo dos millones de habitantes frente a los siete de Madrid. Según Navarra.com, la Comunidad Foral encabezó la tasa de defunción en residencias durante noviembre de 2021 cuando además, ya se sabía muchísimo más del virus.

¿Podrían poner en las lonas, por ejemplo, cuántas personas fallecieron en España por el COVID? Y no lo saben. Les da igual. Unas veces dicen 100.000, 120.000, 150.000… no les preocupa cuántos fallecidos ha habido en España. No les interesa más que retorcer el dolor de las víctimas. Y se lo digo siempre. Y por eso España entera no entra en su sucia estrategia. Hasta el propio Parlamento catalán ha decidido en la comisión dejar un punto y aparte después de lo sucedido. Porque retorcer el dolor simplemente es miserable.