Ayuso, contundente ante la plomiza Bergerot con las residencias: «¡Quieren reventar Madrid por puro sectarismo!»

Isabel Díaz Ayuso noqueó a Manuela Bergerot.

La de Más Madrid no sabe salir del bucle del tema de las residencias de mayores y utiliza cualquier asunto para, rápidamente, relacionarlo con la muerte de miles de personas y así culpar al Gobierno del PP:

La sanidad es la mayor preocupación de los madrileños y lo es porque su modelo es un fracaso. Su modelo tiene a un millón de personas en lista de espera y obliga a la mitad de los madrileños a tener que esperar más de una semana para conseguir cita en el centro de salud. Su modelo es poner trabas administrativas en el acceso a la sanidad y, además, pasar la factura a las personas más vulnerables. Su gestión ha dejado a una ciudad de 50.000 habitantes como Colmenar Viejo sin urgencias y eso cuesta vidas. ¿Se iban a morir igual las personas que no llegaron a urgencias porque las más cercanas estaban a más de media hora en coche? Lo suyo es abrir oportunidades de negocio para sus favoritos y sus familiares a costa de los pacientes y de los profesionales. En la sanidad se puede estar del lado del negocio o del lado de lo público. Dígame, señora Ayuso, ¿usted de qué lado está?

La presidenta de la Comunidad de Madrid desmontó las falacias sostenidas por Bergerot:

Mire, ya llevan 21 denuncias archivadas por las residencias porque están utilizando y retorciendo el dolor de las familias para hacer política. Y les están engañando cuando les dicen que vayan a los juzgados contra la gestión de la Comunidad de Madrid y no las asesoran lealmente. Díganles, no les engañen, que se hizo todo lo que estaba humanamente en las manos de la sanidad y de las residencias, de los médicos, de los geriatras. Porque faltando a la verdad no les va a ir nada bien.