Isabel Díaz Ayuso no le pasa una más a Juan Lobato (PSOE): «Ya hablaremos de lo que va haciendo por la espalda»

La calidad de vida de las familias madrileñas.

Ese fue el mantra con el que Juan Lobato se presentó en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Pero, como siempre, el socialista buscaba su momento de gloria y de lucimiento a ojos de su jefe, Pedro Sánchez, sacando a colación otros asuntos, entre ellos cuestiones de índole personal referidas a Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, Lobato quiso ser padre también de los resultados electorales en Cataluña el pasado 12 de mayo de 2024 y así transmitir la sensación de que la dirigente de la Puerta del Sol venía a ser poco menos que una política de lo más intolerante:

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se arredró y le dio una contestación de campeonato:

Miren, los jóvenes españoles están perdiendo oportunidades y están perdiendo poder adquisitivo y también tienen un problema de vivienda en España entera. Y desde que está Pedro Sánchez, muchísimo más. Y le voy a decir además que esta es la región que ofrece más oportunidades. Le pido respeto, que me toca a mí el uso de la palabra. Y no respetan nada. Los de el diálogo y el talante. Pues escuchen un momentito lo que les voy a decir. Aquí tenemos mayores salarios que en el resto de España y los mejores planes sanitarios, las menores listas de espera.

Y le explicó que la supuesta prosperidad de Cataluña, tan ponderada por los socialistas, no existía:

Me habla de Cataluña como el gran ejemplo. Se ha hundido. Sí, es que se han hundido. No es que ustedes hayan triunfado. No hay agua. Impuestos, burocracia, okupación, inseguridad. La izquierda en pura esencia se ha hundido en Cataluña. Madrid ha empezado a despegar y Cataluña se ha hundido y por eso han expulsado esas políticas. E Illa, menos lobos. 873.000 votos. ¿Sabe cuánto tiene este grupo parlamentario? 1.600.000. Y esto le dice usted que no es porque no triunfa el progreso, la convivencia. ¿De verdad que nos va a dar lecciones? Miren, claro que hablamos de Cataluña. Porque ustedes dan privilegios a los nacionalistas para comprarles. ¿Qué va a hacer con la amnistía? ¿Se pondrá con Puigdemont o se va a poner con Lambán? ¿Qué va a hacer usted? ¿Van a permitir un referéndum vinculante, que es lo que viene después para Puigdemont? ¿Van a seguir dándoles competencias para fabricar un nuevo país? ¿Va a poner cara de cemento y va a defender todo lo que está ocurriendo? ¿O va a tirar por la vía socialista del reparto equitativo de la miseria? ¿Qué va a hacer allá donde gobiernan?