Cazan a Pedro Sánchez ordenándole a Francina Armengol que corte la intervención de Alberto Núñez Feijóo

No tiene un pase.

La escena puede parecer anecdótica, pero no lo es.

Pedro Sánchez, harto del meneo que le estaba metiendo Alberto Núñez Feijóo durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, decidió hacer algo insólito.

El expresidente gallego hacía referencia a las derrotas electorales del sanchismo:

Jamás le van a votar 8 millones de españoles a usted. A lo mejor es que por eso les desprecia. Lo bueno es que el día 9 de junio volverán a hablar los españoles. Y vamos a esperar la respuesta de todos. Lo vamos a dar, no, yo no lo voy a sacar a usted a garrotazos ni a gorrazos. Hasta aquí podríamos llegar. Usted a mí me sacó a través de pactos con los independentistas, pero no pasa nada. Yo soy un demócrata.