Feijóo acorrala a Sánchez: «Tendrá que dar aquí o en el Senado explicaciones sobre la corrupción que le acecha»

Era de esperar.

Pedro Sánchez iba a llenar de fango, de una charla plomiza y de anuncios sorpresas su comparecencia en el Congreso de los Diputados donde lo más relevante son las explicaciones sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez, punto que dejó para el final.

El inquilino de La Moncloa empezó ‘fuerte’ anunciando que reconocerá al Estado Palestino:

La ofensiva solo perpetuará el odio. No podemos permitirlo, los países que defendemos los derechos humanos estamos obligados a actuar en Ucrania y Palestina, sin dobles raseros. Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya la posibilidad de los dos estados. Les comunico que tras haber consensuado la decisión en la coalición el 28 de mayo aprobaremos el reconocimiento de Palestina. Debemos de reconocer el Estado palestino de forma bilateral. Es hora de pasar a la acción y decirles que estamos con ellos. Por muchos pueblos que se bombardeen, la tierra y la identidad de Palestina seguirá existiendo.

Pedro Sánchez se puso la medalla de ser el pacificador:

Cuando se pueda ver con claridad lo que ocurre en Gaza, nos daremos cuenta que hemos presenciado uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Hace un mes y medio les prometí que desplegaría una política exterior ambiciosa. La oposición no cree en esto, dice que España debería practicar el seguidismo y esperar a ‘otros países con peso’. Nuestro país puede influir porque somos la cuarta economía europea.

Fijación contra el PP y VOX

Rápidamente, salió a colación otro de los temas favoritos de Pedro Sánchez, críticas feroces contra la oposición

Frente a nuestra política, la nada y el lodo. Una derecha sin equipo, sin propuestas. Una derecha y una ultraderecha que trata de azuzar la confrontación territorial. La máquina del fango no es nueva pero ahora cuentan con nuevo medios digitales. El objetivo de la máquina del fango consiste en quebrarme, pero ya le digo que van listos. Soy muy consciente de por qué me atacan a mi y a mi familia, se que no es por tener el apellido que tengo, me atacan por tener un gobierno que sube el salario mínimo profesional, que refuerza la sanidad, la educación pública…

Por supuesto, el asunto de Begoña Gómez lo sustanció como se maliciaba, sin dar explicaciones:

La máquina del fango sirve para calumniar a periodistas, a los empresarios que no les apoyan… a todos quiero decirles que cuentan con mi apoyo y con mi solidaridad. Y les pido disculpas por no haber atajado esta situación mucho antes. Voy a ser muy claro: Feijóo y Abascal nos acusan a mí y a mi esposa de un supuesto tráfico de influencias. Han llegado a solicitar mi inhabilitación por un supuesto incumpliendo del régimen de incompatibilidades. Lo que no consiguieron por la puerta de atrás, lo intentan con denuncias falsas. Espiaron a mi familia desde el primer momento con la mal llamada policía patriótica.

Y tiró de chulería:

Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi Gobierno es un Gobierno limpio. Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y lo hacen con sobres. Lo único que hay es fango. Una colección de bulos y difamaciones que no dan para más. Estaría encantado de comparecer junto a mi esposa en el Senado si así lo desean.

Feijóo sale con todo

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, salió con todo y dejó claro que Sánchez tendrá que dar explicaciones:

Su promesa de no crispar le ha durado 2 minutos: máquina del fango, ultraderechistas, insultos a un ex presidente del Gobierno… ¿Le parecer normal que el país se pare cinco días en función del humor con el que se levante el presidente? Muchos de ustedes lo justifican por su propia conveniencia, pero la mayoría de los españoles está harto de los espectáculos que se están dando y del Gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero. Señor Sánchez, no se fue de retiro para pensar si quería seguir siendo presidente, se fue de retiro para afrontar el lío judicial que varias instancias están investigando. Cuanto más tiempo pase sin dar información sobre la corrupción que le acecha, más hace por intentar ocultarla. Dé las explicaciones que le exige su cargo. Lo hará en el Congreso o en el Senado, no le quepa ninguna duda. ¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid? ¿Sabía que recomendaba empresas contratistas de su Gobierno? Y ahora si quiere vuelva a repetir lo que dice siempre: que somos unos antidemocráticas y radicales. Con eso no nos descalifica a nosotros, sino a los españoles, porque nos toma por tontos. Su continua sobreactuación le delata. Su comparencia de hoy lo mezcla todo para no tener que hablar de nada.

El presidente del PP exigió la dimisión del ministro de Exteriores, José Manuel Albares:

Para combatir la violencia política usted debería lavarle la boca a alguno de sus ministros. Debería cesar a su ministro de Exteriores por poner el interés de España al servicio del PSOE. Con todo lo que sabemos y lo que queda por salir no vaya de víctima. Con esa actitud descalifica a los españoles porque nos toma por tontos. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara a Milei de consumo de drogar? Dame una sola razón para que España retire a su embajador en Argentina pero no en Rusia.

Santiago Abascal: «No tiene derecho a victimizarse»

El presidente de VOX inició su turno de intervención recordando el esperpéntico capítulo de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez:

No podemos empezar este debate como si el presidente del Gobierno no se hubiera ido cinco días. Una decisión movida porque el señor Sánchez no soporta escuchar a los españoles. No soporta la crítica de la oposición y no soporta que un juez abra un procedimiento judicial que le afecta. Volvió lloriqueando, de una manera inaceptable, inventando un relato falsario, que la derecha y la ultraderecha lanzan insultos, no se si es consciente de los que se han lanzado contra la oposición desde que usted llegó aquí. Los pseudomedios que le apoyan a usted también lanzan bulos, mentiras y enfrentan a la sociedad.

Hizo balance de las principales mentiras del mandatario de La Moncloa:

No tiene ningún derecho a victimizarse, porque ha convertido a los españoles en sus victimas. Ha mentido a los españoles sobre los pactos en esta Cámara. Prometió que no habría amnistía y para conseguir su investidura la concedió. Los españoles han visto como se ha reducido su poder adquisitivo desde que usted llegó. Ha demonizado a tres millones de españoles. Su Gobierno ha ejercido la violencia física contra su oposición.

Sobre el tema Begoña Gómez, Santiago Abascal fue bien explícito:

Quiero decirle que usted no es el Rey, y que su señora no es una institución del Estado. No es España y no le pertenecen las instituciones. La política exterior debe ser una política de Estado y no de familia, lo que ha hecho estos días. Llaman drogadicto, fascista y loco a un presidente de una nación, y pretenden que no le responda. Han lanzado un ataque no a Milei, sino a Argentina. Dejar a los españoles en Argentina sin embajador será una decisión que pasará a la historia.

También le afeó al presidente del Gobierno la crisis diplomática con Argentina: