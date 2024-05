Feijóo se harta de los silencios de Sánchez sobre Begoña Gómez: «Va a tener que contestar en el Senado»

Se acabó la paciencia de Alberto Núñez Feijóo.

El líder del Partido Popular no le pasó una más a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno se tomó a chufla las preguntas que durante su comparecencia le hizo el líder de la oposición y este, ya en la sesión de control al Ejecutivo, fue a por todas:

Señor Sánchez, el resumen de lo que ha ocurrido hoy podría ser que, una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho. Máxime cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado. Como usted no me ha contestado a ninguna pregunta, usted las va a tener que contestar en el Senado. En segundo lugar, señoría, se inventa una conspiración para colar la censura. Cuidado, señores periodistas. Cuidado, señores jueces. Cuidado, señores de la oposición. Cuidado con ejercer su libertad.