Ayuso se pitorrea de Lobato (PSOE) recordándole que es igual de mentiroso que su ‘amo’: «¡Me encanta la fruta!»

Tiene que ser una auténtica tortura.

Juan Lobato es consciente de que tres o cuatro jueves al mes tiene que afrontar una dura cuesta arriba.

No hay pleno en la Asamblea de Madrid de la que el socialista no salga vapuleado por parte de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En esta ocasión, el que fuera candidato al Gobierno de la Puerta del Sol volvió a morder el polvo.

Y es que Lobato, que empezó con la clásica pregunta insulsa, fue luego incrementando el tono:

Le pregunto por los objetivos de su discurso de investidura. Dijo usted en esa sesión, y le cito, ‘asumiré con toda humildad los aciertos y los errores que pueda cometer. Tengo la obligación de entenderme ahora más que nunca con quien piensa diferente’. Vamos, que lo está usted clavando, señora Ayuso. Pero más que entenderse con quien piensa diferente, lo que se dedica es a pelearse con cualquiera que mínimamente piense. Eso es a lo que se dedica usted. Pues vamos. Es que, señora Ayuso, se pelea hasta con su espejo. Las cosas que me dice los jueves. Yo trato de explicarle aquí que usted no se está dedicando a gobernar y le hago propuestas concretas de temas concretos, y usted me llama Kennedy, telepredicador, concursante, y me suelta tres o cuatro barbaridades de esas suyas. Mírese en el espejo. De verdad. Es que está peleando contra usted misma.

Ayuso no se cortó en su respuesta:

Mire, si no se entera o no dice la verdad sobre el hospital donde ha nacido, como para hacerlo con nuestra acción de Gobierno. Yo la verdad que le entiendo. Pero no se preocupe. Porque a partir del 10 de junio vamos a hacer balance de gestión. Lo que no voy a hacer es que la Junta Electoral nos aperciba como ha hecho no sé cuántas veces con el presidente del Gobierno, con la portavoz del Gobierno, con distintos ministros, también toda la legislatura. Ustedes dando lecciones de democracia, que es lo que siempre hace. Y luego por la espalda, de manera sibilina, pretender ir a los medios que ustedes insultan para pedirle perdón. Hola, soy Juan Lobato. Háganme un poco de caso. Miren, se ponen a llorar todo el tiempo con me gusta la fruta. Y luego resulta que ustedes aquí, todos presentes, que me han llamado genocida, tarada mental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi…

Y recordó los ataques del PSOE a la prensa crítica con el Gobierno Sánchez: