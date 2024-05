Manuela Bergerot rescata la peor cara de Mónica García y Ayuso le suelta en su cara una gran verdad: «Cada vez son menos y más irrelevantes»

Se fue calentita Manuela Bergerot.

La de Más Madrid quiso montar su mitin político revestido de pañuelo palestino y de peronismo en vena, pero se llevó la del pulpo.

Para empezar, su pregunta destiló sectarismo:

¿Por qué no ha valorado todavía las palabras del señor Milei después de cuatro días? ¿Por qué sigue callada la presidenta de la Comunidad de Madrid ante un insulto a las instituciones democráticas que tuvo lugar en Madrid? ¿Por qué se esconde, señora Ayuso, que solo le falta ponerse una peluca? Mire, usted y Milei tienen varias cosas en común. Comparten la misma indiferencia hacia las víctimas del genocidio del señor Netanyahu y la misma admiración hacia el gobierno criminal de Netanyahu. Comparten muchas cosas ustedes dos, pero sobre todo una. Intentan tapar las vergüenzas de su gestión con una polémica más grande. A eso vino Milei a Madrid, a tapar el auge de la pobreza y de la inflación en Argentina con un insulto a las instituciones españolas. Presidenta, dados los niveles de violencia verbal este fin de semana, ¿qué medidas tiene previstas para mejorar la convivencia entre los madrileños?

Isabel Díaz Ayuso le dio el primer zasca:

Bergerot siguió con su matraca:

Presidenta, lo grave de gente como Milei y usted no son las formas, por mucha vergüenza que dé que conviertan el insulto en meme, camiseta o eslogan de campaña. Rompe la convivencia dejar a miles de familias sin plaza en escuelas infantiles. Rompe la convivencia dar comida podrida en residencias de mayores. Y, por supuesto, que rompe la convivencia, efectivamente, que la comunidad más rica de España mantenga los recortes en educación de 2012. El modelo Ayuso está muy bien para Blackstone y Quirón, pero no está a la altura de los profesores y profesoras que educan a nuestros hijos.

Por supuesto, aparte de meter con calzador a Milei, también puso en el mismo nivel a Hamás y a Israel:

Si los progresistas madrileños tenemos una enseñanza para el presidente del Gobierno es que las polémicas no bajan los precios del alquiler. Las crisis diplomáticas tampoco. Pero somos un país soberano. España se tiene que defender ante las amenazas de Milei y se tiene que defender ante las amenazas de la pandemia. Y se tiene que defender ante las amenazas de Netanyahu. Es intolerable que un presidente con 35.000 muertes a sus espaldas se atreva a repartir amenazas y represalias diplomáticas a los que defendemos reconocer al Estado palestino. Por eso España tiene que romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel e impulsar sanciones al gobierno de Netanyahu hasta imponer un alto al fuego. Señora Ayuso, Más Madrid condenó los ataques de Hamás el primer día que se sucedieron. Y usted no ha tenido una palabra contra los crímenes de guerra de Netanyahu en medio año. Entre las víctimas del genocidio y los genocidas, usted se ha puesto una y otra vez del lado de los genocidas. No siga. Deje de hacer el ridículo y apoye de una vez a su país.