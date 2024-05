Feijóo arrastra por el barro a un desesperado Sánchez con las últimas revelaciones sobre Begoña Gómez

Pedro Sánchez está desesperado.

Las informaciones sobre Begoña Gómez volvieron este 29 de mayo de 2024 a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y de la oposición, fue con toda la munición frente a un jefe del Ejecutivo que se dedicó a empantanar el terreno sacando otra vez más la máquina del fango.

Pero quien quedó embarrado fue el propio inquilino de La Moncloa por su negativa a dar explicaciones en sede parlamentaria.

Pedro Sánchez evitó responder y se despachó, como hace habitualmente, con evasivas:

En su segundo turno, Feijóo exigió a Sánchez que acabase ya con esta situación:

Señor presidente, hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango, señoría? Señoría, mintió. Mintió. Mintió en las radios. Mintió en las redes sociales, mintió la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba y la semana pasada ocultó información a este Congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar, acabe con esto. No se puede seguir así.