Feijóo y Abascal acorralan a Sánchez con Begoña y su hermano… ¡y Sánchez tira del comodín Alvise!

La máquina del fango ya se le ha quedado obsoleta.

El ‘nuevo juguete’ de Pedro Sánchez para intentar frenar las acometidas de la oposición es poner encima de la mesa el nombre de Alvise Pérez.

El líder de Se Acabó La Fiesta es el comodín recurrente del sanchismo para no tener que dar cuenta de los asuntos relevantes.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal vieron como sus preguntas sobre Begoña Gómez y el hermano de Sánchez fueron repelidas de manera recurrente con el nombre del triunfador en las elecciones europeas del 9 de junio de 2024.

El líder del PP se dirigió al presidente del Gobierno con las últimas noticias que han marcado la semana pasada y el inicio de esta con la carta del juez que le pide al presidente que no inmiscuya en los temas judiciales, también le reprochó los resultados fallidos del CIS para las elecciones europea y le volvió a reiterar que no eternice lo que es inviable:

¿Usted de verdad cree que se puede gobernar así? La última vez dijo que se iba a dar el gustazo de ganarme, pues el gusto es nuestro. Su Gobierno está desbordado. En lo que va de legislatura mi partido ha conseguido tramitar más leyes desde la oposición que usted desde el Gobierno. Hablará usted de la derecha, la ultraderecha y del fango, pero la realidad seguirá igual.

Mi partido ha conseguido tramitar más leyes desde la oposición que usted desde el Gobierno. Sé que nadie en su partido se atreve a decírselo, pero lo piensa. Ya no da más de sí, no eternice lo que es inviable. No tiene un gobierno sólido, ni mayoría garantizada, ni Presupuestos. Déjelo ya, sea responsable y pregunte a los españoles si quieren un gobierno estable o no.