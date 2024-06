Ayuso ahoga las andanadas de Lobato contra Milei recordando los devaneos ‘indepes’ de Sánchez: «¡Te falta el lazo amarillo!»

Último pleno del curso en la Asamblea de Madrid hasta mediados de septiembre.

Y una vez más que la oposición se marchó calentita.

El primero en morder el polvo fue el líder del PSOE.

Juan Lobato creyó que recurriendo a Javier Milei, el presidente argentino, que será recibido por Isabel Díaz Ayuso el 21 de junio de 2024, podría acorralar a la presidenta madrileña:

Se quedó con las ganas de ir al congreso de los ultras en Madrid. Y ahora se quiere quitar esas ganas dándole una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. El Rey no lo recibe, usted le premia y Feijóo calla, señora Ayuso. Eso es lo que está pasando. Pues no. ¿Sabe qué le digo? ¿Sabe qué le digo, señora Ayuso? Que no lo hace en mi nombre ni en el nombre de millones de madrileños que sí creemos en el respeto y en la buena política. Lo contrario a lo que Milei hace, que es odio constante y permanente. Odio constante. Mire, dígale a Milei que somos el país grande de Europa que más crece, el que más fibra óptica tiene, el que más alta velocidad de todo el mundo. Dígale a Milei que este fue el primer país europeo donde se aprobó el matrimonio gay, el país donde las mujeres pueden abortar en libertad, el país donde la sanidad, a pesar usted la sanidad es pública, gratuita y universal. Eso es España. Explíquesele a Milei por qué somos un gran país, Ayuso. Explíqueselo.

Craso error.

La dirigente de la Puerta del Sol recordó que la legalidad y el apoyo social amparan al mandatario de la Casa Rosada, algo que precisamente es lo que no tiene un Pedro Sánchez dominado por los independentistas.

Y, haciendo gala de su habitual ironía, Ayuso le agradeció que al menos el líder del PSOE en la Asamblea no acudiese con el lazo amarillo:

Señoría, por lo menos hoy le puedo agradecer que no venga aquí a la Asamblea con un lazo amarillo, que es lo único que le falta. Mire, Milei va a visitar el sábado al canciller Scholz de España. ¿Le suena? ¿Es socialista? ¿Está en la ultraderecha? ¿Cómo funciona esto? Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo elegido. Él sí, por amplia mayoría, en las urnas por el pueblo de la Argentina.