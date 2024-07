Con amigos así… Hasta Rufián humilla a Sánchez: «¿Qué has venido a hacer hoy aquí?”

Hasta un reloj averiado da bien la hora dos veces al día.

Eso es lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados con el ‘indepe’ Gabriel Rufián. El diputado de Esquerra se ha sumado a la humillación pública del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez en el Pleno de este miércoles que marca su avance totalitario bajo el eufemismo de la ‘regeneración democrática’ con la que ha amenazado a medios y jueces que no le bailan el agua.

En su turno de palabra, Rufián le ha hecho tres preguntas al socialista que le han torcido la sonrisa por retratar sus incongruencias y mentiras.

“¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Parece una tomadura de pelo anunciar reglamentos que son europeos de obligado cumplimiento. No ha anunciado nada que sea iniciativa de su gobierno, entonces, la primera pregunta cae por su propio peso: ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí después de tres meses y cinco días de reflexión?.

La segunda es que usted ha dicho que España es una democracia plena. Frente a nuestras preguntas siempre ha respondido eso, así que la siguiente pregunta también cae por su propio peso: ¿Por qué una democracia plena necesita un plan de regeneración democrática? Es una democracia, sí lo es. Pero con enormes carencias. La única diferencia es que ahora les tocan a ustedes.

La tercera pregunta es ¿por qué usted presenta esto ahora? Y no me diga que es que era complicado porque en Francia las izquierdas pactaron 500 candidaturas y un plan de gobierno en 72 horas. Usted en tres meses, ha escrito dos cartas, se ha tomado cinco días de reflexión y ha pactado con el Partido Popular que, palabras suyas, es uno de los principales actores de la maquinaria del fango. Cualquiera diría que o le importaba poco o porque lo intentaba alargar por intereses electorales, que por cierto, le han funcionado. Aunque no sé cuál de las dos cosas es peor”.