Tellado (PP) le planta tres cuestiones letales a Bolaños y el ministro sale con evasivas: «Cuando quiera vamos al peluquero»

Magistral.

Miguel Tellado, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, le metió un buen repaso a Félix Bolaños a cuenta de Pedro Sánchez, de Nicolás Maduro y de Edmundo González:

Señor Bolaños. Le quiero plantear tres preguntas concretas que exigen tres respuestas concretas. Primera pregunta. Ayer la Junta de Portavoces acordaba por mayoría la comparecencia del presidente Sánchez en el Pleno de la próxima semana para hablar de crisis migratoria. ¿Va a cumplir el presidente del Gobierno su amenaza expresada en el Comité Federal del partido de faltarle al respeto a esta Cámara, al Poder Legislativo? Segunda pregunta. ¿Para el Gobierno de Pedro Sánchez es Nicolás Maduro un dictador? El ministro Albares se negó a contestarlo. Espero que usted lo haga. Tercera pregunta. ¿Qué motivos justifican que el Gobierno de España no reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente? El presidente de la República de Venezuela. Nada más y muchas gracias.

El socialista, evidentemente, ni contestó:

Señor Tellado. Espero que haya tenido usted un buen verano. Estoy seguro que en algún momento de ese verano, como me ha pasado a mí, habrá usted echado de menos estas sesiones de control. Estos debates tan constructivos que siempre tenemos. Yo, cuando pensaba en estas sesiones de control, me preguntaba, ¿por qué me cuestionará el señor Tellado cuando volvamos? ¿Me preguntará por qué España crece multiplicando por cuatro el crecimiento económico de la media de la Unión Europea? ¿Me preguntará el Partido Popular, el señor Tellado, por qué tenemos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social camino de los 22 millones? ¿Me preguntará por qué hemos tenido un récord en turistas? ¿Me preguntará por qué España ha recuperado la normalidad institucional con el Poder Judicial ya renovado y con una Cataluña donde hay un presidente no independentista por primera vez en 15 años? Me preguntaba si todo esto sería motivo de preocupación para el Partido Popular. He comprobado que usted no me pregunta por nada de esto. De alguna manera reconoce que España está viviendo un momento dulce. De Venezuela hablamos en la segunda intervención.