Feijóo noquea a Sánchez por su ‘ley Begoña’: «Ha pasado de tener un problema con la verdad a tenerlo con quienes la publican»

Imagen histórica.

Básicamente porque hasta dentro de un mes no se volverá a ver a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno tiene alergia al Parlamento y más aún después del repaso que se llevó por parte del líder de la oposición.

Alberto Núñez Feijóo no dudó en triturar en una soberbia intervención su plan totalitario contra los medios:

Pedro Sánchez presumió no solo de ser el presidente del acuerdo, sino de comparecer en la Cámara cuando así se le ha solicitado:

El líder del PP terminó de dejar noqueado al presidente del Gobierno:

Señor Sánchez, no ha sido el Banco de España, ha sido el señor Escrivá el que ha incrementado la previsión de crecimiento. Bueno, vamos a ver si acierta fin de año o usted acaba de contratar a un señor Tezanos Bis. Mire, señor presidente, yo creo que la previsión de crecimiento es muy importante. Señor, los españoles decidieron que la señora Ribera perdiese las elecciones, igual que usted. Hombre, venir aquí a presumir de perder las elecciones europeas es algo sorprendente. Pero cuando me dice que yo no comparezco en el Parlamento gallego, fíjese usted la sesión de control. Pero mire, señoría, yo comparecía en el Parlamento gallego en todos los plenos, cosa que usted en este mes se va todos los plenos salvo uno. Mire, señoría, España tiene remedio aunque usted no.