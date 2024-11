Díaz-Pache se cachondea del ‘lacayo’ de Sánchez por «alfombrar con pétalos de rosa» a la ‘mudita’ Begoña

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, se ha cachondeado de las bancadas de izquierda por su cinismo con el caso Begoña y la falta de explicaciones ante las irregularidades en torno a sus cátedras en la Universidad Complutense.

En la sesión de este jueves, 14 de noviembre, en el Pleno de la Asamblea, Díaz-Pache recordó que el ‘caudillo enamorado’ había prometido que tanto él como su mujer estaban dispuestos a esclarecer todo lo relacionado con el asunto que está siendo investigado por la Justicia.

“El caudillo enamorado anunció en su primera lacrimosa que Begoña colaboraría para esclarecer los hechos y dijo en el Congreso también que si era llamada en una Comisión, vendría encantada. Encantada no sé si vino, lo que sé es que no quizo declarar ante el juez, no quizo declarar en esta Asamblea, no da explicaciones a los medios de comunicación”.