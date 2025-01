El asalto del Gobierno a Telefónica viraliza una premonitoria pregunta de Abascal a Sánchez

El asalto del Gobierno Sánchez a Telefónica tiene muchas derivadas.

No solo se trata de controlar otra empresa.

También está el hecho de que la compañía que ahora presidirá Marc Murtra, procedente de Indra, está en el punto de mira por mor de las actividades profesionales de Begoña Gómez, esposa del dirigente de La Moncloa.

En concreto, el famoso software.

De ahí que se haya viralizado una intervención de Santiago Abascal en el pleno del 17 de julio de 2024 cuando le preguntó al presidente que cuántas empresas cotizadas que dependen de la regulación del Ejecutivo habían sido contactadas para que recibiesen a su esposa.

El líder de VOX comenzó así su intervención:

Poco a poco fue centrando la cuestión hablando del papel de Begoña Gómez y de la sarta de mentiras del Gobierno:

Preguntó con mucha guasa saber dónde había aprendido Gómez a captar fondos:

Estaría bien que nos diga usted dónde aprendió su mujer sobre captación de fondos públicos para después ir a enseñar a otros sobre cómo captar fondos públicos. No ha sido en una licenciatura, quizás sea autodidacta, yo no niego su capacidad de aprendizaje, o quizás se lo haya podido explicar usted, pero sería muy bueno que nos lo diga aquí. Y también que nos diga qué tiene que ver con la calidad democrática que la señora del presidente del Gobierno acuda a declarar a un juzgado con los privilegios que en España no tiene ni siquiera la realeza, con un dispositivo de seguridad vergonzoso, con los medios de comunicación alejados.

Para finalmente lanzar una cuestión que, vista con perspectiva, tenía mucho sentido y mucha pertinencia:

Pero si hoy me concede una gracia, le pediría que me conteste solo a una pregunta, de todas las cosas que le voy a decir. Usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta, señor Sánchez: ¿A cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Se lo vuelvo a preguntar: ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna. Es capaz. Lo sé.